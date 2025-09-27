San Telmo: el arquero Joaquín Enrico sorprendió con un gol histórico de volea ante Gimnasia de Jujuy
En la Isla Maciel, el fútbol argentino vivió un momento pocas veces visto: un arquero marcando de arco a arco.
En la Isla Maciel, San Telmo vivió una tarde histórica en la Primera Nacional, con un hecho que difícilmente se vea de nuevo en el fútbol argentino. A los 28 minutos del primer tiempo, Joaquín Enrico, arquero del equipo, tomó la pelota dentro de su propia área y ejecutó un saque de volea que sorprendió a todos los presentes. La pelota, impulsada por el viento que acompañaba el fuerte temporal sobre Buenos Aires, recorrió todo el campo rival, picó y terminó entrando en el arco de Milton Álvarez, arquero de Gimnasia de Jujuy, marcando así el 2-0 parcial para el Candombero.
Este gol inesperado llegó apenas cuatro minutos después de que San Telmo abriera el marcador. A los 24, el capitán Nicolás Morro había ganado en lo alto tras un centro y, de cabeza, puso el 1-0 en favor de su equipo. La combinación de ambos goles generó un impacto inmediato en el ánimo del plantel y de los hinchas: primero la ventaja con el gol del referente y enseguida la perla de Enrico, que desató la euforia en la tribuna en medio de un clima marcado por la lluvia y ráfagas de viento que hicieron más épica la jornada.
La jugada de Enrico no solo decoró el resultado, sino que se transformó en un momento que quedará grabado en la historia del club y en la memoria de los fanáticos del fútbol de ascenso. La precisión del arquero para ejecutar la volea, la influencia del viento y la reacción inmediata del público y sus compañeros consolidaron una postal inolvidable. Más allá del marcador, la acción demostró la capacidad del fútbol argentino de regalar momentos sorpresivos y emocionantes, donde incluso un arquero puede transformar un partido con un gol que pocos lograrían en su carrera. El tanto de Enrico se suma a la lista reducida de arqueros que han logrado anotar en el fútbol nacional, un registro que confirma la rareza y la espectacularidad del hecho.
