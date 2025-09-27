San Telmo: el arquero Joaquín Enrico sorprendió con un gol histórico de volea ante Gimnasia de Jujuy

La jugada de Enrico no solo decoró el resultado, sino que se transformó en un momento que quedará grabado en la historia del club y en la memoria de los fanáticos del fútbol de ascenso. La precisión del arquero para ejecutar la volea, la influencia del viento y la reacción inmediata del público y sus compañeros consolidaron una postal inolvidable. Más allá del marcador, la acción demostró la capacidad del fútbol argentino de regalar momentos sorpresivos y emocionantes, donde incluso un arquero puede transformar un partido con un gol que pocos lograrían en su carrera. El tanto de Enrico se suma a la lista reducida de arqueros que han logrado anotar en el fútbol nacional, un registro que confirma la rareza y la espectacularidad del hecho.