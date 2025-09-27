Alerta en Racing: Gustavo Costas en la mira de un grande de Brasil y en el radar de varios equipos importantes

"Lo quieren de todos lados pero los llamados y sondeos más firmes llegaron de Brasil y del mundo árabe", confirmó un allegado al director técnico de Racing.

Costas ya tuvo ofertas después de ganar la Copa Sudamericana -una millonaria de Qatar- pero, como en otras oportunidades, eligió a Racing por sobre cualquier otro equipo y propuesta económica.

Se sabe que Costas es tan fanático de Racing como cualquiera de sus hinchas pero también en la carrera de los entrenadores hay momentos para aprovechar y este puede ser uno.