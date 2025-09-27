MinutoUno

Alerta en Racing: Gustavo Costas en la mira de un grande de Brasil y en el radar de varios equipos importantes

Racing está entre los cuatro mejores equipos de Sudamérica y su técnico, Gustavo Costas, es buscado por muchos clubes: todos quieren que siga en La Academia.

Gustavo Costas es sinónimo de Racing.

Racing está lo más alto del continente y luego de ganar en menos de un año la Copa Sudamericana, la Recopa y ahora estar en semifinales de la Copa Libertadores ubicaron a su técnico, Gustavo Costas, entre los mejores del mundo y muchos equipos están interesados en contratarlo.

Allegados al entrenador de Racing le confirmaron a minutouno.com ya hubo sondeos de grandes del fútbol de Brasil -uno muy importante- de España y del mundo árabe, todas con ofertas millonarias, pero Costas no aceptó reunirse con nadie: "lo único que quiero es ganar la Copa Libertadores" le repite una y otra vez a sus íntimos.

En Racing nadie piensa en otro técnico que no sea Costas, ya sean dirigentes, hinchas y hasta los propios jugadores, pero en el club se tendrán que sentar a negociar un nuevo contrato con su representante. A fin de año vence el vínculo con el club.

Las ofertas por Costas: Brasil y los árabes las más firmes

Costas, un símbolo de Racing.

"Lo quieren de todos lados pero los llamados y sondeos más firmes llegaron de Brasil y del mundo árabe", confirmó un allegado al director técnico de Racing.

Costas ya tuvo ofertas después de ganar la Copa Sudamericana -una millonaria de Qatar- pero, como en otras oportunidades, eligió a Racing por sobre cualquier otro equipo y propuesta económica.

Se sabe que Costas es tan fanático de Racing como cualquiera de sus hinchas pero también en la carrera de los entrenadores hay momentos para aprovechar y este puede ser uno.

