Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia vs. Rosario Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026
Por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, desde las 17, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia y Esgrima La Plata será local ante Rosario Central, en un partido que puede incidir tanto en la lucha por la cima como en la zona de clasificación a playoffs.
El Lobo ha hecho del Bosque un territorio difícil para sus rivales. Si bien consiguió recientemente una sufrida victoria como visitante frente a su homónimo mendocino, lo cierto es que su fortaleza principal en este inicio de temporada ha sido la localía. Hoy mira la tabla desde lo más alto de la Zona B.
El Canalla, por su parte, vive días de contrastes. La semana estuvo marcada por el regreso de un emblema como Marco Ruben, un nombre que despierta ilusión entre los hinchas auriazules. Sin embargo, el equipo viene de perder 1-0 ante Talleres fuera del Gigante de Arroyito, un traspié que encendió algunas alarmas en la antesala del clásico frente a Newell’s.
Formaciones de Gimnasia vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Cómo ver en vivo Gimnasia vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
