Gimnasia vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

La séptima fecha del Torneo Apertura 2026 ofrecerá en La Plata un encuentro de alto voltaje. Desde las 17, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia y Esgrima La Plata será local ante Rosario Central, en un partido que puede incidir tanto en la lucha por la cima como en la zona de clasificación a playoffs. El conjunto platense atraviesa un buen momento en su estadio, mientras que el Canalla llega con la mente puesta también en el clásico que se avecina.