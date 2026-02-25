Rosario Central venció 2-1 a Gimnasia y lo dejó con las manos vacías en el Bosque

Ignacio Fernández abrió el marcador para el equipo local a los 4 minutos del primer tiempo y desató la ilusión en el Bosque, que celebró un arranque ideal ante un rival siempre exigente. La respuesta del Canalla llegó a través de una tremenda contra que definió Enzo Giménez para establecer el 1-1 y cambiar el trámite del encuentro. Con el empate, el equipo rosarino ganó confianza y comenzó a inclinar la balanza. A 15 minutos del final, Gastón Ávila apareció para poner el 2-1 definitivo y sellar la remontada del equipo rosarino que terminó festejando en La Plata.