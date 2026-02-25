Rosario Central venció 2-1 a Gimnasia y lo dejó con las manos vacías en el Bosque
El equipo dirigido por Jorge Almirón se impuso cómo visitante por la fecha 7 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El Lobo quedó con 10 puntos y el Canalla llegó a 11.
Rosario Central se impuso 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El Lobo había arrancado en ventaja, pero el Canalla reaccionó y se llevó tres puntos clave para acomodarse en la parte alta de la tabla.
Ignacio Fernández abrió el marcador para el equipo local a los 4 minutos del primer tiempo y desató la ilusión en el Bosque, que celebró un arranque ideal ante un rival siempre exigente. La respuesta del Canalla llegó a través de una tremenda contra que definió Enzo Giménez para establecer el 1-1 y cambiar el trámite del encuentro. Con el empate, el equipo rosarino ganó confianza y comenzó a inclinar la balanza. A 15 minutos del final, Gastón Ávila apareció para poner el 2-1 definitivo y sellar la remontada del equipo rosarino que terminó festejando en La Plata.
Con este resultado, Gimnasia se quedó con 10 unidades y un sabor amargo por no haber podido sostener la ventaja inicial. Rosario Central, en tanto, alcanzó los 11 puntos y se acomodó en la parte alta de la Zona B. En la próxima fecha, el Lobo tendrá una dura visita ante Tigre, mientras que el Canalla volverá a jugar fuera de casa nada menos que en el clásico frente a Newell's.
Ignacio Fernández, a los cuatro minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el Lobo:
Tremenda contra del Canalla que terminó Enzo Giménez para el 1-1
Gastón Ávila, a 15 minutos del final, pone arriba al Canalla:
Gimnasia vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Gimnasia vs. Rosario Central: probables formaciones
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Gimnasia vs. Rosario Central: otros datos
- Hora: 17.00.
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo (La Plata).
- Árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: Álvaro Carranza.
- TV: TNT Sports.
