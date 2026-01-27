Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Independiente Rivadavia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura.
En el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, Huracán e Independiente Rivadavia se enfrentan este martes en Parque Patricios.
El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Juan Pafundi. Se podrá ver por ESPN Premium.
Huracán inició su camino en el certamen con un empate con sabor a poco en su visita a Banfield, en un encuentro que contó con el color de ambas hinchadas gracias a la autorización de público visitante.
Independiente Rivadavia, en tanto, llega con el impulso de un debut victorioso pero no exento de suspenso. La Lepra mendocina venció 2-1 a Atlético Tucumán en un final para el infarto: el tanto del triunfo, convertido por Alejo Osella, requirió una extensa revisión del VAR para constatar que el balón hubiera traspasado la línea de meta en su totalidad.
Formaciones de Huracán vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura 2026
Huracán: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Martínez.
Independiente Rivadavia: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alfredo Berti.
Cómo ver en vivo Huracán vs. Independiente Rivadavia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
