Fútbol libre por celular: cómo Ver EN VIVO Huracán vs Olimpo por Copa Argentina

Del otro lado estará Olimpo, que inició su participación en la temporada 2026 con una victoria por 2 a 0 frente a Alvarado en el debut del Federal A. El equipo dirigido por Carlos Mungo apuesta a la presión alta de sus delanteros como una de las principales herramientas para competir ante un rival de mayor jerarquía. La diferencia de ritmo competitivo y de categoría aparece como uno de los desafíos principales para el conjunto bahiense, que buscará sostener la intensidad para equilibrar el trámite del partido y dar el golpe en los 32avos de final.