Argentinos Juniors terminó con 9 y Huracán se lo ganó sobre la hora

Huracán vs. Argentinos Juniors: formaciones

Huracán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el equipo. DT: Frank Darío Kudelka.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori; Alan Lescano, Nicolás Oroz y Emiliano Viveros; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Huracán vs. Argentinos Juniors: otros datos

Hora: 16.15.

16.15. Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Tomás Adolfo Ducó. Árbitro: Luis Lobo Medina.

Luis Lobo Medina. VAR: Silvio Trucco.

Silvio Trucco. TV: TNT Sports Premium.