Argentinos Juniors terminó con 9 y Huracán se lo ganó sobre la hora

El "Globo" se impuso 1-0 y logró estirar a tres su racha de triunfos y reponerse del golpe internacional. El "Bicho" vio tres tarjetas rojas.

Huracán venció 1-0 a Argentinos Juniors en un partido disputado este sábado en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

El conjunto de Frank Darío Kudelka llevaba en un momento de contrastes: mientras encadenaba dos victorias en el campeonato, quedó eliminado de la Copa Argentina ante Lanús y sufrió una dura derrota en la ida de octavos de la Copa Sudamericana frente a Once Caldas.

En este marco, logró el triunfo este sábado de local con el tanto de Agustín Urzi a tres minutos del final. El "Bicho" terminó con nueve jugadores, ya que fueron expulsados Federico Fattori y Francisco Álvarez; mientras que también vio la roja el arquero suplente Gonzalo Siri.

El "Globo" inició con dos caídas seguidas, pero logró recomponerse y ahora persigue el objetivo de consolidarse en la parte alta de la tabla. Un triunfo lo acercaría aún más a la zona de privilegio y reforzaría la confianza de cara al desquite frente a Once Caldas, a disputarse el próximo martes.

Enfrente estuvo el Bicho, que venía de sumar su primera victoria en el campeonato ante Unión y meterse en puestos de Copa Libertadores en la tabla anual. El equipo dirigido por Nicolás Diez, además, se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Aldosivi, lo que le da un impulso anímico importante.

Huracán vs. Argentinos Juniors: formaciones

Huracán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el equipo. DT: Frank Darío Kudelka.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori; Alan Lescano, Nicolás Oroz y Emiliano Viveros; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Huracán vs. Argentinos Juniors: otros datos

  • Hora: 16.15.
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
  • Árbitro: Luis Lobo Medina.
  • VAR: Silvio Trucco.
  • TV: TNT Sports Premium.
