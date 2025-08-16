Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Argentinos Juniors
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2025.
Huracán y Argentinos Juniors se enfrentarán este sábado desde las 16.15 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El conjunto de Frank Darío Kudelka atraviesa un momento de contrastes: mientras encadenó dos victorias en el campeonato, quedó eliminado de la Copa Argentina ante Lanús y sufrió una dura derrota en la ida de octavos de la Copa Sudamericana frente a Once Caldas.
El Globo inició con dos caídas seguidas, pero logró recomponerse y ahora persigue el objetivo de consolidarse en la parte alta de la tabla. Un triunfo lo acercaría aún más a la zona de privilegio y reforzaría la confianza de cara al desquite frente a Once Caldas, a disputarse el próximo martes. El desafío para el equipo de Parque Patricios será mantener la intensidad de sus últimas presentaciones, evitando distracciones que puedan costarle caro.
Enfrente estará el Bicho, que viene de sumar su primera victoria en el campeonato ante Unión y meterse en puestos de Copa Libertadores en la tabla anual. El equipo dirigido por Nicolás Diez, además, se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Aldosivi, lo que le da un impulso anímico importante. La misión ahora es sostener ese envión y consolidar su lugar entre los clasificados a torneos internacionales.
Se espera un partido atractivo, con dos equipos que necesitan el triunfo por razones distintas pero igual de importantes: Huracán para confirmar su levantada y Argentinos para ratificar su buena ubicación en la tabla. El contexto, sumado a la paridad entre ambos, anticipa un duelo donde los detalles pueden definir al ganador.
Huracán vs. Argentinos Juniors: probables formaciones
Huracán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el equipo. DT: Frank Darío Kudelka.
Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori; Alan Lescano, Nicolás Oroz y Emiliano Viveros; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Huracán vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
