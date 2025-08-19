Huracán vs. Once Caldas, por la Copa Sudamericana 2025: resultado en vivo

El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor de la serie entre Mushuc Runa e Independiente del Valle, lo que agrega aún más atractivo al cruce. Para el local, la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del certamen continental es un incentivo que ilusiona a su gente y que convierte al Ducó en un escenario donde la presión y la esperanza convivirán a lo largo de la noche.