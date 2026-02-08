Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. San Lorenzo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura.
Huracán y San Lorenzo protagonizan este domingo una nueva edición del clásico, en el marco del partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports Premium.
El conjunto de Parque Patricios llega al clásico con la urgencia de enderezar un inicio de temporada esquivo, tras cosechar apenas dos empates y una derrota en sus primeras presentaciones. Pese al presente irregular, el equipo de Diego Martínez se apoya en una racha histórica favorable: no cae ante su eterno rival en el Palacio Ducó desde el año 2017, acumulando desde entonces tres victorias y cuatro igualdades en casa.
San Lorenzo, por su parte, atraviesa un presente alentador y buscará encadenar su tercer triunfo consecutivo, aunque para ello deberá romper un maleficio de ocho años sin festejos en territorio quemero.
Con un historial general ampliamente favorable al "Ciclón" (87 victorias frente a 48 del "Globo"), ambos equipos buscarán quebrar la paridad del último antecedente, un empate sin goles registrado en el Clausura 2025.
Formaciones de Huracán vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026
Huracán: Hernán Galindez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Alejandro Martínez o Leonardo Sequeira, Jordy Caicedo, Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli, Alexis Cuello, Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude.
Cómo ver en vivo Huracán vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
