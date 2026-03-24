Día de la Memoria: el emotivo mensaje de los cinco grandes del fútbol argentino a 50 años del golpe
En un nuevo Día de la Memoria, Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo utilizaron sus redes para homenajear a los 30 mil desaparecidos.
Al cumplirse 50 años de la última dictadura militar, el fútbol no quedó al margen de los homenajes. Durante el Día de la Memoria, los cinco grandes clubes de Argentina dejaron de lado la histórica rivalidad deportiva para unirse en un profundo y sincero reclamo por la verdad y la justicia.
IMPORTANTE: El Gobierno publicó su video completo por el Día de la Memoria: dura una hora y cuarto
El grito de Nunca Más en el fútbol argentino
En el marco de un aniversario tan doloroso como significativo para la sociedad, las instituciones deportivas más populares del país alzaron la voz a través de sus plataformas digitales oficiales para mantener vivo el recuerdo:
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Boca Juniors: Publicó una imagen alusiva a las placas de la memoria y ratificó su compromiso institucional de cara a sus millones de seguidores.
"Boca Juniors ratifica su compromiso por mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos que dejó la última dictadura militar en la Argentina".
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River Plate: Compartió una ilustración de la bandera argentina coronada con gruesas letras rojas y un mensaje institucional muy contundente.
"River no olvida y reafirma su compromiso histórico por la Memoria, la Verdad y la Justicia. En homenaje a los 30 mil desaparecidos. Nunca Más"
Restitución de carnets e historias en las tribunas
La conmemoración fue un paso más allá en otros clubes, donde las dirigencias buscaron conectar directamente con la identidad, el dolor familiar y el sentido de pertenencia de sus propios hinchas ausentes:
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Racing Club: Compartió un emotivo texto recordando a socios víctimas del terrorismo de Estado y publicó una conmovedora foto de las gradas del Cilindro repletas con sus retratos.
"Un club no puede entenderse sin la vida de su gente... Por eso, en este día y cada día, decimos presentes, presentes, presentes"
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Club Atlético Independiente: Además de su mensaje conmemorativo, el club de Avellaneda relanzó una valiosa y necesaria campaña administrativa sobre los derechos humanos.
"Si tenés familiares o conocidos desaparecidos que hayan sido socios/as de Independiente, comunicate... Vamos a estar restituyéndoles sus carnets"
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San Lorenzo: Decidió homenajear a sus hinchas desaparecidos (mencionando específicamente a Osvaldo Balbi, Carlos Horacio Vivas, José Orlando y Luis Zukerfeld) a través de un video donde sus propios familiares alzan la voz.
"Gritaron '¡presente!' en un lugar muy especial: la tribuna que los une para siempre.
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