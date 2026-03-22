San Lorenzo acordó la llegada de Gustavo Álvarez como nuevo entrenador

El entrenador de 53 años llega tras un destacado paso por el fútbol chileno, donde consiguió títulos con Huachipato y Universidad de Chile, consolidando su perfil como uno de los técnicos más valorados de la región. En su último ciclo en la U, alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana y obtuvo dos títulos: la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, resultados que terminaron de convencer a la dirigencia azulgrana.