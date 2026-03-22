San Lorenzo acordó la llegada de Gustavo Álvarez como nuevo entrenador
El Cuervo, luego de la negativa de Guede y Palermo, llegó a un acuerdo con Gustavo Álvarez, ex campeón con Huachipato y Universidad de Chile, para que sea el nuevo DT del equipo.
San Lorenzo quedó a un paso de concretar la contratación de Gustavo Álvarez como su nuevo director técnico, luego de que se cayeran las negociaciones con Pablo Guede y de que no prosperara la posibilidad de sumar a Martín Palermo.
El entrenador de 53 años llega tras un destacado paso por el fútbol chileno, donde consiguió títulos con Huachipato y Universidad de Chile, consolidando su perfil como uno de los técnicos más valorados de la región. En su último ciclo en la U, alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana y obtuvo dos títulos: la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, resultados que terminaron de convencer a la dirigencia azulgrana.
San Lorenzo y el debut de Gustavo Álvarez como entrenador
El acuerdo entre las partes será hasta fin de año y se espera que el entrenador firme su contrato en las próximas horas. Incluso, podría dirigir su primera práctica al frente del plantel tras el duro presente deportivo del equipo.
San Lorenzo viene de una goleada en contra por 5-2 frente a Defensa y Justicia, aunque también logró avanzar en la Copa Argentina tras imponerse 5-0 ante Deportivo Rincón en su debut en el certamen. Con ese panorama, el DT tendrá la dificil misión de encontrar la regularidad en una temporada que ya comenzó y que necesita respuesta rápida por parte de los hinchas.
De cara al partido del próximo miércoles frente a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, existe la posibilidad de que Álvarez tenga su estreno oficial como entrenador del Ciclón. Si bien todavía resta resolver la situación contractual del saliente Damián Ayude, el club podría gestionar un permiso especial ante la Asociación del Fútbol Argentino para que el nuevo DT pueda estar al frente del equipo en el compromiso ante el Malevo por el Torneo Apertura.
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