Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Huracán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025.
El Estadio Bautista Gargantini será el escenario de un enfrentamiento crucial este domingo a las 19:30 horas, poniendo cara a cara a Independiente Rivadavia y Huracán, dos clubes que desesperan por encontrar el rumbo y meterse en la zona de playoffs de la Liga Profesional. Sumar de a tres es la única opción.
La Lepra mendocina, que se encuentra en la parte baja de la tabla con sólo 9 puntos, busca reponerse frente a su público tras una racha negativa como visitante (derrota ante Lanús y empate con Unión). Sin embargo, el optimismo se mantiene intacto dentro del plantel. Su delantero, Alex Arce, quien volvió al gol recientemente, resumió el sentir: "Hay un buen grupo. Aún quedan muchos puntos en juego y tenemos la ilusión de terminar el año de la mejor manera”.
El panorama es mucho más turbulento en Parque Patricios. Huracán atraviesa una auténtica crisis de resultados, acumulando cinco partidos sin victorias en todas las competencias. La dura derrota 2-0 ante el equipo alternativo de Racing encendió las alarmas y desató la furia de los hinchas.
El entrenador Frank Darío Kudelka se defendió con firmeza de las críticas en una tensa rueda de prensa post-clásico: “Lo que más me molesta es que me hagan sentir descartable. Parece que es un equipo que se está yendo al descenso cuando no es así. Es un mal momento, una mala racha".
Para el Globo, la buena noticia es la disponibilidad de Luciano Giménez, luego de que le redujeran la sanción de su expulsión en el clásico anterior contra San Lorenzo. El equipo necesita con urgencia que sus figuras reaparezcan para rescatar el nivel mostrado en el primer semestre.
Formaciones del duelo
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Nicolás Retamar; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz o Hugo Nervo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Huracán
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
