Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Huracán

Para el Globo, la buena noticia es la disponibilidad de Luciano Giménez, luego de que le redujeran la sanción de su expulsión en el clásico anterior contra San Lorenzo. El equipo necesita con urgencia que sus figuras reaparezcan para rescatar el nivel mostrado en el primer semestre.

Formaciones del duelo

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Nicolás Retamar; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz o Hugo Nervo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.

Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Huracán

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.