La decisión del cuerpo técnico de Boca luego de la derrota ante Defensa y Justicia

La situación de Boca en las tablas

Con la caída, Boca quedó sexto en la Zona A con 14 puntos, aunque podría descender al octavo lugar si ganan Huracán y Belgrano. Además, en la Tabla Anual se mantiene fuera de los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores: suma 47 unidades, pero Argentinos Juniors lo supera por diferencia de gol. El Xeneize ya piensa en su próxima presentación en la fecha 11 del Torneo Clausura. Será el domingo 5 de octubre a las 19.00, cuando reciba en la Bombonera a Newell’s, en un encuentro clave para recuperar terreno y reencontrarse con la victoria.