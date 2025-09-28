La decisión del cuerpo técnico de Boca luego de la derrota ante Defensa y Justicia
El Xeneize sufrió una dura caída en su visita al Halcón en Florencio Varela y luego de una jornada de descanso, retomará los entrenamientos el martes.
Boca no pudo sostener su buen momento y sufrió una dura derrota en su visita a Defensa y Justicia, que lo venció 2-1 en un final cargado de tensión en Florencio Varela. El traspié complicó al Xeneize tanto en la Zona A del Torneo Clausura como en la Tabla Anual, donde pelea por ingresar a la próxima Copa Libertadores.
Después del partido, el cuerpo técnico decidió que el plantel tenga descanso el lunes y retome los entrenamientos el martes 30 de septiembre en el predio de Ezeiza. La medida es habitual tras cada encuentro, ya que el equipo solo disputa competencias locales.
La ausencia de Miguel Ángel Russo y el rol de Claudio Úbeda
En el banco de suplentes estuvo Claudio Úbeda, debido a que Miguel Ángel Russo no pudo dirigir tras haber estado internado dos noches la semana pasada. Aunque recibió el alta médica, aún es una incógnita si podrá regresar a sus funciones en la práctica del martes, ya que todo dependerá de la evolución de su salud.
“Hablé con Miguel hoy y ayer. Estamos respaldándolo en todo lo que necesite. Yo estoy acá porque él se está cuidando para recuperarse y decidir cuándo volver”, explicó Úbeda en conferencia de prensa tras la derrota en Varela.
La situación de Boca en las tablas
Con la caída, Boca quedó sexto en la Zona A con 14 puntos, aunque podría descender al octavo lugar si ganan Huracán y Belgrano. Además, en la Tabla Anual se mantiene fuera de los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores: suma 47 unidades, pero Argentinos Juniors lo supera por diferencia de gol. El Xeneize ya piensa en su próxima presentación en la fecha 11 del Torneo Clausura. Será el domingo 5 de octubre a las 19.00, cuando reciba en la Bombonera a Newell’s, en un encuentro clave para recuperar terreno y reencontrarse con la victoria.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario