Unión empató 2-2 con Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: quedó como puntero en la Zona A

Con realidades distintas, el Tatengue y la Lepra mendocina se midieron este sábado, desde las 16:45, en el Estadio 15 de Abril. Todos los detalles.
Este sábado, desde las 16:45, el Estadio 15 de Abril fue testigo de un enfrentamiento con realidades opuestas por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. El equipo local, Unión de Santa Fe igualó 2-2 con Independiente Rivadavia que, si bien logró meterse en las semifinales de la Copa Argentina, ha tenido un rendimiento irregular en la liga, con solo una victoria en sus últimos seis encuentros.
Pese a no haber ganado, el Tatengue quedó como puntero de la Zona A, aunque aún resta que otros equipos disputen sus encuentros. En lo que respecta a la Lepra mendocina sigue décimotercero (13°) y con necesidad de levantar en el certamen doméstico.
Cómo llegaron Unión e Independiente Rivadavia a este duelo
El “Tatengue” fue escalando silenciosamente hasta la cima de la tabla. Su reciente triunfo por 3 a 1 sobre Gimnasia en "El Bosque" marcó un hito histórico: es la primera vez en 25 años que el club logra tres victorias consecutivas como visitante.
A pesar de este éxito, el técnico Leonardo Madelón mantiene la cautela, afirmando en conferencia de prensa que la palabra "campeonato" está "prohibida" y que su equipo avanza "paso a paso". Este buen momento se refleja en su poder ofensivo ya que, con 13 goles, solo se ubican por debajo de River en la tabla de los más goleadores del torneo.
Mientras tanto, el equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, viene navegando por un semestre complicado. Su derrota 1 a 0 ante Lanús en "La Fortaleza" los dejó entre los últimos tres de su zona y significó su quinta caída sin victorias en sus últimas seis presentaciones. A pesar de este mal momento en la liga, la “Lepra” tiene un respiro, ya que recientemente eliminó a Tigre 3 a 1, asegurando su lugar en las semifinales de la Copa Argentina.
Formaciones del encuentro
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Iván Villalba y Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Luciano Gómes; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
Unión vs. Independiente Rivadavia: datos del partido
- Hora: 16.45
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Leandro Rey Hilfer
- Estadio: 15 de Abril
