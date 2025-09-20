Unión empató 2-2 con Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: quedó como puntero en la Zona A

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1969510297615372463&partner=&hide_thread=false LO EMPATÓ EL GOLEADOR DE LA LEPRA Alex Arce aprovechó el sol a su favor y puso el 2-2 de Independiente Rivadavia ante Unión



Unión vs. Independiente Rivadavia: resultado en vivo

Cómo llegaron Unión e Independiente Rivadavia a este duelo

El “Tatengue” fue escalando silenciosamente hasta la cima de la tabla. Su reciente triunfo por 3 a 1 sobre Gimnasia en "El Bosque" marcó un hito histórico: es la primera vez en 25 años que el club logra tres victorias consecutivas como visitante.

A pesar de este éxito, el técnico Leonardo Madelón mantiene la cautela, afirmando en conferencia de prensa que la palabra "campeonato" está "prohibida" y que su equipo avanza "paso a paso". Este buen momento se refleja en su poder ofensivo ya que, con 13 goles, solo se ubican por debajo de River en la tabla de los más goleadores del torneo.

Mientras tanto, el equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, viene navegando por un semestre complicado. Su derrota 1 a 0 ante Lanús en "La Fortaleza" los dejó entre los últimos tres de su zona y significó su quinta caída sin victorias en sus últimas seis presentaciones. A pesar de este mal momento en la liga, la “Lepra” tiene un respiro, ya que recientemente eliminó a Tigre 3 a 1, asegurando su lugar en las semifinales de la Copa Argentina.

Formaciones del encuentro

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Iván Villalba y Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Luciano Gómes; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Unión vs. Independiente Rivadavia: datos del partido

Hora: 16.45

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Leandro Rey Hilfer

Estadio: 15 de Abril