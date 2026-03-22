Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Rosario Central por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Rosario Central por el Torneo Apertura.
Independiente Rivadavia se medirá ante Rosario Central este domingo desde las 22:15, en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El encuentro aparece como uno de los más atractivos de la jornada, ya que enfrenta al líder de la Zona B con uno de sus principales perseguidores.
La Lepra mendocina llega en un buen momento luego de conseguir un importante triunfo por 3-2 ante Gimnasia en El Bosque, resultado que le permitió alcanzar la cima de la tabla con 20 puntos. El equipo dirigido por Alfredo Berti venía de tres partidos sin victorias, pero logró recuperar confianza en un partido de alto voltaje. Además, tras el sorteo realizado en Paraguay, Independiente Rivadavia conoció a sus rivales en la Copa Libertadores: integrará el Grupo C junto a Fluminense de Brasil, Bolívar de Bolivia y Deportivo La Guaira de Venezuela.
Rosario Central también atraviesa un buen presente y llega a Mendoza con la ilusión de alcanzar el primer puesto. El Canalla suma 18 puntos y, en caso de conseguir una victoria como visitante, superará a Independiente Rivadavia en la Zona B. El equipo dirigido por Jorge Almirón viene de derrotar 2-1 a Banfield con goles de Santiago López en contra y Jaminton Campaz. En ese encuentro fue determinante el ingreso de Ángel Di María, quien aportó jerarquía en el tramo final.
En el plano internacional, Rosario Central integrará el Grupo H de la Copa Libertadores junto a Independiente del Valle de Ecuador, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela, en un desafío que incluirá viajes extensos y partidos en la altura.
Probables formaciones del encuentro entre Independiente Rivadavia y Rosario Central
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; José Florentin, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabricio Sartori. DT: Alfredo Berti.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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