Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. River por el Torneo Clausura 2025.
Por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, Independiente se prepara para recibir a River este sábado a las 18:30 en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será arbitrado por Nazareno Arasa.
El conjunto dirigido por Julio Vaccari enfrenta un momento difícil. Su arranque en el torneo ha sido muy flojo, acumulando solo un punto producto de un empate ante Sarmiento de Junín y derrotas frente a Talleres y Gimnasia La Plata. Además, sufrió una eliminación temprana en la Copa Argentina, cayendo 2-0 ante Belgrano de Córdoba en los octavos de final.
Por estas razones, la urgencia de una victoria se hace imprescindible para recupere confianza y se prepare para el duelo del próximo miércoles contra la Universidad de Chile, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La idea es cortar la mala racha y darle un nuevo impulso al equipo.
Por su parte, el Millonario llega en un momento mucho más sólido. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo ha comenzado el torneo con actuaciones contundentes, superando al campeón Platense y a Instituto de Córdoba, aunque su último partido terminó en un empate inesperado contra San Lorenzo.
Sin embargo, el ánimo volvió a subir con la goleada 3-0 a San Martín de Tucumán, que les aseguró el pase a los octavos de final de la Copa Argentina. Los de Núñez también tienen un compromiso clave en la semana, cuando visiten a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Independiente vs. River: probables formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto o Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Cómo ver en vivo Independiente vs. River por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
