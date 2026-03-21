Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Talleres por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Talleres por el Torneo Apertura.
Desde las 20:00 de este sábado, Avellaneda será testigo de un duelo de realidades urgentes por la fecha 12 del Apertura. Mientras Independiente, el equipo de Quinteros, busca salir de la montaña rusa de resultados, el Talleres de Tevez llega con la ambición renovada.
El ciclo de Gustavo Quinteros en Independiente sigue sin encontrar la brújula. La estadística reciente es el fiel reflejo de un equipo indescifrable: pasó de la solidez ante Central Córdoba (2-0) al caos defensivo frente a Unión (4-4) y finalmente a la desazón de la derrota 2-1 en su visita a Instituto.
Con el calendario liberado de copas internacionales, la exigencia del hincha es máxima: terminar con la sequía de 24 años sin vueltas olímpicas a nivel local. Para el "Rey de Copas", el choque ante la "T" no es un partido más, sino el termómetro definitivo para saber si tiene espalda para pelear el título en el tramo final.
En la vereda de enfrente, el panorama es de alivio y reconstrucción. Los dirigidos por Carlos Tevez vienen de un clásico cordobés ante Belgrano que, si bien terminó en un discreto 0-0, sirve para estirar la racha de invictos en el derbi.
Lo más destacable para el conjunto cordobés es el cambio de mentalidad. Tras un 2025 traumático en el que sufrieron hasta la última fecha para mantener la categoría, el "Apache" ha logrado reconfigurar los objetivos: hoy Talleres ya no mira el fondo de la tabla, sino que desembarca en Buenos Aires con el deseo firme de prenderse en el lote de arriba y dar el zarpazo en el torneo.
Cómo ver en vivo Independiente vs. Talleres
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario