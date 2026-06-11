Real Madrid anunció el regreso de José Mourinho: firmó contrato hasta 2029
José Mourinho fue confirmado como nuevo DT de Real Madrid hasta 2029. Iniciará su segundo ciclo en el club y Bernardo Silva sería su primer refuerzo.
El Real Madrid confirmó de manera oficial la contratación de José Mourinho como nuevo director técnico del club. Tras varias semanas de negociaciones y especulaciones, el entrenador portugués fue presentado para iniciar un nuevo ciclo en la institución más de una década después de su primera experiencia en el Santiago Bernabéu.
La operación tomó fuerza en los últimos días, cuando Benfica reconoció públicamente que el conjunto español había ejecutado la cláusula de rescisión de €15.000.000 que vinculaba al entrenador con la entidad portuguesa. Finalmente, la llegada quedó sellada con un contrato que se extenderá hasta el 30 de junio de 2029.
La primera etapa de José Mourinho en Real Madrid
Mourinho dirigió al Real Madrid entre julio de 2010 y junio de 2013, en un período marcado por la intensa rivalidad con el Barcelona de Pep Guardiola y por la conquista de importantes títulos. Durante aquel ciclo estuvo al frente del equipo en 178 partidos oficiales, con un promedio de 2,3 puntos por encuentro. Además, logró conquistar una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Su trabajo en la capital española también le permitió recibir el reconocimiento como mejor entrenador del mundo en 2011, consolidando una de las etapas más exitosas de su carrera.
Bernardo Silva sería el primer refuerzo del nuevo ciclo
Mientras se prepara para asumir formalmente el cargo, Mourinho ya tendría su primer refuerzo encaminado. Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, Bernardo Silva llegará como futbolista libre tras finalizar su vínculo con Manchester City.
El mediocampista portugués firmaría un contrato por dos temporadas, hasta mediados de 2028, y se convertiría en una de las primeras piezas del proyecto deportivo que encabezará Mourinho. De esta manera, Real Madrid apuesta por un viejo conocido para liderar una nueva etapa, con el objetivo de volver a pelear por todos los títulos tanto en España como en el plano internacional.
El comunicado del Real Madrid
“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada.”
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