Real Madrid anunció el regreso de José Mourinho: firmó contrato hasta 2029

Bernardo Silva sería el primer refuerzo del nuevo ciclo

Mientras se prepara para asumir formalmente el cargo, Mourinho ya tendría su primer refuerzo encaminado. Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, Bernardo Silva llegará como futbolista libre tras finalizar su vínculo con Manchester City.

El mediocampista portugués firmaría un contrato por dos temporadas, hasta mediados de 2028, y se convertiría en una de las primeras piezas del proyecto deportivo que encabezará Mourinho. De esta manera, Real Madrid apuesta por un viejo conocido para liderar una nueva etapa, con el objetivo de volver a pelear por todos los títulos tanto en España como en el plano internacional.

El comunicado del Real Madrid

“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada.”