Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs. Rosario Central

El Canalla viene de vencer a Sarmiento en el partido pendiente de la fecha 7 y, con ese resultado, aseguró su clasificación tanto a la siguiente fase del Clausura como a la Libertadores. Además, el equipo rosarino es el único del campeonato que no registra expulsados en todo el año y mantiene su invicto en la Zona B con 27 puntos, compartiendo la cima con Riestra.