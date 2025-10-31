Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs. Rosario Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2025.
Por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, Instituto y Rosario Central se enfrentarán este viernes desde las 21:15 en el estadio Mario Alberto Kempes. Será un cruce con objetivos distintos: el conjunto cordobés busca volver a meterse en la pelea por los playoffs, mientras que el equipo de Ángel Di María buscará sostenerse.
La Gloria llega tras una derrota 1-0 ante Riestra que cortó una racha positiva de seis partidos sin caídas. Con 15 puntos, el equipo dirigido por Diego Dabove se ubica en la décima posición de la Zona B, a solo dos unidades del último puesto de clasificación.
El Canalla viene de vencer a Sarmiento en el partido pendiente de la fecha 7 y, con ese resultado, aseguró su clasificación tanto a la siguiente fase del Clausura como a la Libertadores. Además, el equipo rosarino es el único del campeonato que no registra expulsados en todo el año y mantiene su invicto en la Zona B con 27 puntos, compartiendo la cima con Riestra.
Instituto vs. Rosario Central: probables formaciones
- Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Stefano Moreyra, Damián Puebla, Gastón Lódico, Lucas Rodríguez; Jhon Córdoba y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.
- Rosario Central: Jorge Broun; Juan Gimenez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Cómo ver en vivo Instituto vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
