Inter Miami goleó 4-0 a New York City FC con doblete de Messi y se metió en los Playoffs de la MLS
Con dos goles del astro, más tantos de Luis Suárez y Baltasar Rodríguez, Las Garzas aseguraron su lugar en la postemporada de la MLS 2025.
El Inter Miami de Lionel Messi logró un triunfo clave en su camino por la Major League Soccer al golear 4-0 a New York City FC en el Citi Field. Con un doblete del capitán argentino, sumado a los tantos de Luis Suárez y Baltasar Rodríguez, el equipo de Javier Mascherano aseguró su clasificación a los Playoffs.
Con este resultado, el equipo dirigido por el Jefecito alcanzó los 55 puntos en la Conferencia Este, ubicándose en el tercer lugar y garantizando su boleto a la postemporada, donde competirán los mejores siete de cada zona. El Inter continúa consolidándose como uno de los protagonistas de la liga, con la sociedad Messi-Suárez como bandera ofensiva y la irrupción de Rodríguez como pieza clave en ataque. Ahora, el objetivo será llegar de la mejor manera al tramo decisivo de la competencia.
Asistencia de Lionel Messi para que Baltasar Rodríguez abra el marcador para Las Garzas:
Gol de Lionel Messi para estirar la ventaja para el equipo visitante:
Luis Suárez, desde los doce pasos, pone cifras de goleada para Las Garzas:
Doblete de Lionel Messi para el 4-0 final de Inter Miami:
New York City FC vs. Inter Miami: probables formaciones
- New York City FC: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pascal Jansen.
- Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Tadeo Allende; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
Cómo ver en vivo New York City FC vs. Inter Miami
El duelo podrá seguirse a través de la plataforma Apple TV y genera una gran expectativa por la presencia del astro rosarino, que atraviesa un momento positivo tras haber marcado en los últimos dos compromisos.
