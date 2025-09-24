Inter Miami goleó 4-0 a New York City FC con doblete de Messi y se metió en los Playoffs de la MLS

Con este resultado, el equipo dirigido por el Jefecito alcanzó los 55 puntos en la Conferencia Este, ubicándose en el tercer lugar y garantizando su boleto a la postemporada, donde competirán los mejores siete de cada zona. El Inter continúa consolidándose como uno de los protagonistas de la liga, con la sociedad Messi-Suárez como bandera ofensiva y la irrupción de Rodríguez como pieza clave en ataque. Ahora, el objetivo será llegar de la mejor manera al tramo decisivo de la competencia.