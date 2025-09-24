Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo New York City FC vs. Inter Miami de Messi

La posible formación de Inter Miami vs. New York City FC por la MLS

Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Tadeo Allende; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Cuánto cuesta Apple TV para ver a Lionel Messi

Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción. El usuario puede registrarse generado un Apple ID y acceder a dichos contenidos con un costo mensual de U$S 6,99 mensuales después del período de prueba gratuito de 7 días.

Quién compre un dispositivo Apple puede canjear el beneficio de tres meses gratuitos del streaming de la plataforma.

La MLS es un producto exclusivo de Apple TV, por lo que quién quiera ver los partidos deberá acceder a través de un Apple ID en la plataforma o registrase solamente en MLS Season Pass y tener acceso, exclusivamente, al contenido de la Liga y la Copa.

El MLS Season Pass tiene en todo el mundo un costo de U$S 99 por toda la temporada o U$S 15 por mes y permite ver todos los partidos de la temporada de la MLS, como también los partidos de la Leagues Cup y una cantidad considerable de contenido relacionado con las competiciones.

Los usuarios de Apple TV pueden acceder a un mes gratis de MLS Season Pass y luego comenzarán a abonar U$S 7,99 por mes.

Los usuarios de Play Station 4 pueden acceder a tres meses gratis de Apple TV y los que tengan Play Station 5 tendrán seis meses de membresía en la plataforma, sin costo.