Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo New York City FC vs. Inter Miami de Messi
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver New York City FC vs. Inter Miami por la MLS.
En un partido decisivo en su camino hacia los Playoffs de la Major League Soccer (MLS), El Inter Miami de Lionel Messi visitará a New York City FC en el Citi Field este miércoles, desde las 20:30, con la necesidad de sumar para abrochar su clasificación a la siguiente fase del campeonato.
El plantel rosa viajó desde Florida con destino a Nueva York en medio de un clima de confianza, aunque con la conciencia de que aún quedan pasos por dar. Una victoria o incluso un empate alcanzarán para que el equipo selle su boleto a la postemporada, lo que representa el gran objetivo en la primera temporada de Mascherano como entrenador principal en la MLS.
Tras este duelo en Nueva York, el Inter Miami tiene por delante un calendario inmediato que lo llevará a Canadá para enfrentar a Toronto FC, ya eliminado de la pelea. De conseguir un resultado positivo este miércoles, el choque del fin de semana podría servir para rotar y darle descanso a figuras claves antes del inicio de los Playoffs.
El probable 11 inicial de New York City FC vs. Inter Miami por la MLS
- New York City FC: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pascal Jansen.
La posible formación de Inter Miami vs. New York City FC por la MLS
- Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Tadeo Allende; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
Cuánto cuesta Apple TV para ver a Lionel Messi
Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción. El usuario puede registrarse generado un Apple ID y acceder a dichos contenidos con un costo mensual de U$S 6,99 mensuales después del período de prueba gratuito de 7 días.
Quién compre un dispositivo Apple puede canjear el beneficio de tres meses gratuitos del streaming de la plataforma.
La MLS es un producto exclusivo de Apple TV, por lo que quién quiera ver los partidos deberá acceder a través de un Apple ID en la plataforma o registrase solamente en MLS Season Pass y tener acceso, exclusivamente, al contenido de la Liga y la Copa.
El MLS Season Pass tiene en todo el mundo un costo de U$S 99 por toda la temporada o U$S 15 por mes y permite ver todos los partidos de la temporada de la MLS, como también los partidos de la Leagues Cup y una cantidad considerable de contenido relacionado con las competiciones.
Los usuarios de Apple TV pueden acceder a un mes gratis de MLS Season Pass y luego comenzarán a abonar U$S 7,99 por mes.
Los usuarios de Play Station 4 pueden acceder a tres meses gratis de Apple TV y los que tengan Play Station 5 tendrán seis meses de membresía en la plataforma, sin costo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario