Selección Argentina vs. Nigeria, por los octavos de final del Mundial Sub-20: resultado en vivo

El conjunto albiceleste llega con puntaje ideal tras una primera fase impecable, en la que venció 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia, mostrando una identidad sólida y un ataque efectivo. Con esos resultados, fue una de las dos selecciones -junto con Japón- que completaron la fase de grupos sin dejar puntos en el camino. El rendimiento del equipo despertó ilusión en los hinchas y consolidó la idea de Placente, que apostó por un plantel equilibrado entre talento individual y disciplina táctica.