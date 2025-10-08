Selección Argentina vs. Nigeria, por los octavos de final del Mundial Sub-20: resultado en vivo
El equipo de Diego Placente, que terminó la fase de grupos con puntaje ideal, enfrentará a los africanos en Santiago de Chile por un lugar entre los ocho mejores.
La Selección Argentina Sub-20 afronta este miércoles un duelo decisivo frente a Nigeria por los octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Chile. El encuentro se jugará a las 16:30 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, y marcará una nueva oportunidad para que el equipo de Diego Placente confirme su gran momento en el torneo.
El conjunto albiceleste llega con puntaje ideal tras una primera fase impecable, en la que venció 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia, mostrando una identidad sólida y un ataque efectivo. Con esos resultados, fue una de las dos selecciones -junto con Japón- que completaron la fase de grupos sin dejar puntos en el camino. El rendimiento del equipo despertó ilusión en los hinchas y consolidó la idea de Placente, que apostó por un plantel equilibrado entre talento individual y disciplina táctica.
Enfrente estará Nigeria, una selección siempre incómoda y con antecedentes que obligan a la precaución. Los africanos se clasificaron como uno de los mejores terceros tras sumar cuatro puntos en un grupo difícil, detrás de Colombia y Noruega. Su potencia física, velocidad en los contraataques y fortaleza en el juego aéreo son los principales desafíos que deberá afrontar la defensa argentina.
El antecedente reciente agrega una cuota de tensión: hace dos años, en el anterior Mundial Sub 20, Nigeria eliminó a la Albiceleste en esta misma instancia con un sorpresivo 2-0. Ese recuerdo aún está presente en el cuerpo técnico, que busca transformar aquella frustración en motivación. “Queremos que esta vez la historia sea distinta”, dijo Placente en la previa del encuentro, convencido de que su equipo llega mejor preparado.
Además del cruce argentino, la jornada ofrecerá otros duelos de alto nivel: Colombia se enfrentará a Sudáfrica en el mismo horario, mientras que Paraguay jugará ante Noruega y Japón lo hará frente a Francia en el turno de las 20. Si Argentina supera a Nigeria, avanzará a los cuartos de final por primera vez desde 2011, reafirmando su papel de candidato en un torneo donde la ilusión vuelve a crecer partido a partido.
Selección Argentina vs. Nigeria: probables formaciones
- Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
- Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.
Selección Argentina vs. Nigeria: otros datos
- Estadio: Julio Martínez Prádanos.
- Árbitro: Maurizio Mariani.
- Hora: 16:30. TV: DSports y Telefe.
