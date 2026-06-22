Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo a la Selección Argentina vs. Austria
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo a la Selección Argentina vs. Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.
La Selección Argentina tendrá este lunes una prueba determinante en su camino dentro del Mundial 2026. Tras haber iniciado la competencia con una sólida goleada sobre Argelia, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Austria con la posibilidad de sellar anticipadamente su clasificación a la fase eliminatoria y dar un nuevo paso en la defensa de la corona conseguida cuatro años atrás.
El encuentro se disputará desde las 14 horas de Argentina en el Dallas Stadium y contará con el arbitraje de Amin Mohamed. Los hinchas podrán seguir las acciones a través de diferentes señales de televisión y plataformas de streaming, en una jornada que genera enorme expectativa por el nivel mostrado por ambos equipos en la primera fecha.
Con el pase a la próxima ronda al alcance de la mano, la Scaloneta buscará ratificar las buenas sensaciones que dejó en el debut y demostrar que sigue siendo uno de los equipos más sólidos del torneo. Un nuevo triunfo no solo garantizaría tranquilidad en la tabla, sino que también reforzaría la confianza de un plantel que sueña con volver a levantar la Copa del Mundo.
Cómo ver en vivo la Selección Argentina vs. Austria
La televisación estará a cargo de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Cómo llegan argentinos y austríacos al segundo partido
La Albiceleste llega fortalecida después de una presentación prácticamente perfecta. El triunfo por 3-0 sobre Argelia tuvo como gran protagonista a Lionel Messi, quien convirtió los tres goles del partido y volvió a demostrar su influencia decisiva en las grandes competencias. Gracias a ese resultado, Argentina se instaló en la cima del Grupo J y afronta este compromiso con la tranquilidad que otorga haber comenzado con el pie derecho.
Sin embargo, Scaloni todavía mantiene algunas incógnitas respecto a la formación titular. Una de las modificaciones más probables estaría en el lateral derecho, donde Gonzalo Montiel podría ocupar el lugar de Nahuel Molina debido a algunas molestias físicas que arrastra el jugador del Atlético de Madrid. Además, el cuerpo técnico analiza variantes ofensivas para administrar cargas y potenciar el funcionamiento colectivo.
Entre las alternativas que se manejan aparecen Nicolás González y Julián Álvarez, quienes podrían ingresar desde el inicio en reemplazo de Thiago Almada y Lautaro Martínez. Más allá de esas posibles variantes, la estructura principal del equipo se mantendría sin demasiados cambios. Facundo Medina continuaría ocupando el sector izquierdo de la defensa mientras Nicolás Tagliafico termina de recuperar su mejor condición física para volver a estar disponible.
Del otro lado estará una selección austríaca que también dejó una buena impresión en su estreno mundialista. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick superó por 3-1 a Jordania y comparte la misma cantidad de puntos que Argentina. Por ese motivo, el choque en Dallas aparece como una especie de final anticipada por el liderazgo del grupo. Un triunfo permitiría a cualquiera de los dos quedar muy cerca de asegurar su clasificación a los 16avos de final.
Además de la importancia de los puntos en juego, el encuentro tendrá un atractivo especial por el presente de ambos seleccionados. Austria se presenta como un equipo dinámico, intenso y con una identidad muy marcada, mientras que Argentina intentará imponer la jerarquía de sus figuras y el funcionamiento colectivo que la llevó a convertirse en una de las máximas candidatas al título.
Argentina vs. Austria, por el Mundial 2026: probables formaciones
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Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
- Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.
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