No paga nada: la Ley del Ex toma protagonismo en el duelo entre Lanús y Boca
Varios futbolistas que supieron vestir la camiseta azul y oro hoy defienden los colores del Granate y buscarán imponerse en un partido con historia compartida y vínculos cruzados.
El cruce entre Lanús y Boca no solo tendrá puntos en juego por el Torneo Apertura 2026, sino también un condimento especial: la presencia de varios protagonistas con pasado en el club de la Ribera que ahora intentarán amargar a su exequipo. La buena relación entre ambas instituciones en los últimos mercados de pases derivó en múltiples transferencias y trayectorias compartidas.
Uno de los nombres más destacados es el de Carlos "Cali" Izquierdoz. Formado en Lanús, llegó al Xeneize en 2018 tras su etapa en Santos Laguna y rápidamente se consolidó como referente, al punto de portar la cinta de capitán.
En cuatro años acumuló 146 partidos, siete goles, una asistencia y seis títulos, entre ellos la Superliga 19/20 y la Liga Profesional 2022. Tras su salida luego de la eliminación en la Copa Libertadores 2022, continuó su carrera en Europa, pero hoy vuelve a escena defendiendo los colores del Granate.
También aparece Eduardo "Toto" Salvio, surgido de Lanús y confeso hincha xeneize. Su desembarco en 2019 fue uno de los movimientos más resonantes del mercado, con una inversión cercana a siete millones de euros. Durante su ciclo disputó 70 encuentros, convirtió 19 goles y sumó siete asistencias, además de conquistar cuatro títulos locales. Hace apenas días celebró la Recopa Sudamericana obtenida por Lanús ante Flamengo, sumando un nuevo capítulo a su trayectoria.
Otro apellido a tener en cuenta es el de Walter Bou. El delantero, que podría ocupar un lugar en el once tras la salida de Rodrigo Castillo, tuvo dos etapas en Boca. En total, disputó 52 partidos y anotó diez goles, además de consagrarse campeón en el torneo 2016/17 y en la Superliga 2017/18. Supo convertir en un Superclásico y dejó una imagen positiva cada vez que fue requerido.
Vereda opuesta: los jugadores de Lanús que hoy están en Boca
En la vereda opuesta también hay historias cruzadas. Agustín Marchesín y Tomás Belmonte, hoy en Boca, surgieron de Lanús y llegaron a ser capitanes del equipo. El arquero defendió el arco granate durante 222 partidos y ganó la Copa Sudamericana 2013, mientras que el mediocampista acumuló 172 encuentros antes de emigrar al exterior.
Lanús vs. Boca, por el postergado del Torneo Apertura 2026
Boca se enfrenta este miércoles a Lanús desde las 21 en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, en el encuentro pendiente de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El conjunto de la Ribera atraviesa un momento delicado en el campeonato local y necesita sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por ingresar a los playoffs. Del otro lado estará un Granate que viene de celebrar un título internacional y que intentará trasladar esa energía positiva al ámbito doméstico.
