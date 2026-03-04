No paga nada: la Ley del Ex toma protagonismo en el duelo entre Lanús y Boca

Walter Bou.jpg

Vereda opuesta: los jugadores de Lanús que hoy están en Boca

En la vereda opuesta también hay historias cruzadas. Agustín Marchesín y Tomás Belmonte, hoy en Boca, surgieron de Lanús y llegaron a ser capitanes del equipo. El arquero defendió el arco granate durante 222 partidos y ganó la Copa Sudamericana 2013, mientras que el mediocampista acumuló 172 encuentros antes de emigrar al exterior.

Marchesín O'Higgins Lanús Copa Libertadores 2014

Lanús vs. Boca, por el postergado del Torneo Apertura 2026

Boca se enfrenta este miércoles a Lanús desde las 21 en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, en el encuentro pendiente de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El conjunto de la Ribera atraviesa un momento delicado en el campeonato local y necesita sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por ingresar a los playoffs. Del otro lado estará un Granate que viene de celebrar un título internacional y que intentará trasladar esa energía positiva al ámbito doméstico.