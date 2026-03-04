Lanús vs. Boca, por el postergado del Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Claudio Úbeda acumula cuatro partidos sin triunfos y buscará reaccionar ante un rival que llega en alza tras consagrarse en la Recopa Sudamericana.
Boca se enfrenta este miércoles a Lanús desde las 21 en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, en el encuentro pendiente de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El conjunto de la Ribera atraviesa un momento delicado en el campeonato local y necesita sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por ingresar a los playoffs. Del otro lado estará un Granate que viene de celebrar un título internacional y que intentará trasladar esa energía positiva al ámbito doméstico.
El empate 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera dejó sensaciones encontradas. Después de haber superado a Gimnasia de Chivilcoy con una buena actuación de Adam Bareiro, el Xeneize parecía encaminarse hacia la recuperación, pero el gol del conjunto mendocino reavivó la impaciencia en las tribunas.
El “Movete Xeneize, movete…” bajó desde los cuatro costados y dejó en evidencia el malestar por un arranque de torneo que está lejos de lo esperado. Actualmente, el equipo se ubica noveno en la Zona A con nueve puntos y también aparece relegado en la tabla anual, por lo que la necesidad es concreta. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda no solo busca una victoria que lo reposicione en la tabla, sino también recuperar confianza y solidez.
Para este compromiso, la principal novedad pasa por el regreso de Leandro Paredes, quien dejó atrás el esguince en su tobillo derecho y volvería a ser titular. Su presencia aportará experiencia y claridad en la zona media. En principio, Milton Delgado saldría del once para dejarle su lugar al campeón del mundo, mientras que Tomás Aranda podría ganarse un puesto tras su buen ingreso en la última presentación.
Enfrente tendrá a un Granate que derrotó 3-2 a Flamengo en el Maracaná para quedarse con la Recopa Sudamericana y que, tras empatar con Defensa y Justicia, disputará su primer partido como local después de esa consagración. El antecedente más cercano entre ambos fue en los octavos de final del Apertura 2025: empataron 0-0 y Boca avanzó por penales tras imponerse 4-2. Ahora, el contexto es distinto y las urgencias también.
Lanús vs. Boca: probables formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
- Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.
Lanús vs. Boca: otros datos
- Hora: 21.00.
- Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Bryan Ferreyra.
- TV: ESPN Premium.
