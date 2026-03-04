Lanús vs. Boca, por el postergado del Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Boca se enfrenta este miércoles a Lanús desde las 21 en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, en el encuentro pendiente de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El conjunto de la Ribera atraviesa un momento delicado en el campeonato local y necesita sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por ingresar a los playoffs. Del otro lado estará un Granate que viene de celebrar un título internacional y que intentará trasladar esa energía positiva al ámbito doméstico.