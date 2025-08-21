Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Central Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Central Córdoba por la Copa Sudamericana 2025.
Lanús se juega una parada decisiva este jueves desde las 21:30 en La Fortaleza, cuando reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega con la presión de revertir el 0-1 sufrido en la ida en el Madre de Ciudades.
El Granate confía en su actualidad, marcada por una levantada futbolística que lo ha llevado a encadenar buenos resultados en el plano local y en la Copa Argentina. Tras una dura caída frente a Rosario Central semanas atrás, Lanús hilvanó triunfos ante Sarmiento, Talleres y Gimnasia en el Bosque, además de una clasificación frente a Huracán en el certamen nacional. Esa racha lo posiciona con optimismo y le da sustento al planteo de Pellegrino, que ha encontrado solidez defensiva y variantes ofensivas para lastimar a sus rivales.
Central Córdoba, por su parte, llega con la confianza de haber hecho un partido inteligente en Santiago, donde supo aprovechar sus momentos y se impuso por la mínima diferencia. El equipo de Omar De Felippe se ha consolidado como uno de los más incómodos de la competencia, mostrando un equilibrio notable y una solidez defensiva que lo convierte en un rival complejo: apenas cuatro goles recibió en sus últimos ocho encuentros.
Además, acumula un invicto de ocho presentaciones desde aquella caída con Liga de Quito en la fase previa, lo que habla de un presente confiable y de un plantel que ha sabido hacerse fuerte en instancias decisivas.
Con el respaldo de su gente y la historia copera a favor, el local intentará repetir viejas gestas en La Fortaleza. El visitante, en tanto, buscará sostener la ventaja y hacer historia metiéndose entre los ocho mejores de la Sudamericana. El vencedor de este cruce se medirá en la siguiente fase con quien resulte ganador del duelo entre Fluminense y América de Cali.
Lanús vs. Central Córdoba: probables formaciones
- Lanús: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Cómo ver en vivo Lanús vs Central Córdoba
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario