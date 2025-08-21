Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Central Córdoba

El Granate confía en su actualidad, marcada por una levantada futbolística que lo ha llevado a encadenar buenos resultados en el plano local y en la Copa Argentina. Tras una dura caída frente a Rosario Central semanas atrás, Lanús hilvanó triunfos ante Sarmiento, Talleres y Gimnasia en el Bosque, además de una clasificación frente a Huracán en el certamen nacional. Esa racha lo posiciona con optimismo y le da sustento al planteo de Pellegrino, que ha encontrado solidez defensiva y variantes ofensivas para lastimar a sus rivales.