Lanús lo dio vuelta y le ganó a Gimnasia y Esgrima La Plata

Gol de Lanús
16 minutos del segundo tiempo. Franco Watson pone a Lanús 2 a 1 frente a Gimnasia.
El Granate logró imponerse y venció por 2-1 al Lobo, en un duelo caliente y se quedó con los tres puntos.
Gimnasia y Esgrima La Plata recibe este domingo a Lanús, en un partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura. Ambos necesitan sumar de a tres, para reafirmar el buen presente que están teniendo.
El encuentro está pactado para las 14, en el estadio Juan Carmelo Zerillo y la transmisión estará a cargo de TNT Sports. Facundo Tello fue el elegido para impartir justicia, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR.
El Lobo acumula tres partidos sin perder con dos triunfos consecutivos. El equipo platense venció 2-1 a Godoy Cruz, luego habían empatado ante San Lorenzo y derrotado a Independiente, por ende acumula tres encuentros invicto.
Por su parte, el Granate no tuvo buena suerte en la Copa Sudamericana, ya que cayó ante Central Córdoba y está obligado a ganar en la revancha.
En cuanto al torneo local, el equipo de Mauricio Pellegrino acumula dos victorias ante Sarmiento y Talleres. Sin embargo, el DT deberá analizar qué equipo pone en cancha, ya que el próximo jueves tendrá el partido de vuelta ante el Ferroviario y necesita vencerlo si quieren seguir en la competencia internacional.
Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Nicolás Morgantini; Agustín Medina, Juan Ramírez; Bruno Cabrera, Marcelino Moreno, Alexis Segovia y Alexis Canelo. DT: Mauricio Pellegrino.
