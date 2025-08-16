MinutoUno

Lanús lo dio vuelta y le ganó a Gimnasia y Esgrima La Plata

El Granate logró imponerse y venció por 2-1 al Lobo, en un duelo caliente y se quedó con los tres puntos.

Gimnasia y Esgrima La Plata recibe este domingo a Lanús, en un partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura. Ambos necesitan sumar de a tres, para reafirmar el buen presente que están teniendo.

El encuentro está pactado para las 14, en el estadio Juan Carmelo Zerillo y la transmisión estará a cargo de TNT Sports. Facundo Tello fue el elegido para impartir justicia, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR.

El Lobo acumula tres partidos sin perder con dos triunfos consecutivos. El equipo platense venció 2-1 a Godoy Cruz, luego habían empatado ante San Lorenzo y derrotado a Independiente, por ende acumula tres encuentros invicto.

Por su parte, el Granate no tuvo buena suerte en la Copa Sudamericana, ya que cayó ante Central Córdoba y está obligado a ganar en la revancha.

En cuanto al torneo local, el equipo de Mauricio Pellegrino acumula dos victorias ante Sarmiento y Talleres. Sin embargo, el DT deberá analizar qué equipo pone en cancha, ya que el próximo jueves tendrá el partido de vuelta ante el Ferroviario y necesita vencerlo si quieren seguir en la competencia internacional.

Live Blog Post

Gol de Lanús

16 minutos del segundo tiempo. Franco Watson pone a Lanús 2 a 1 frente a Gimnasia.

Live Blog Post

Gol de Lanús

9 minutos del segundo tiempo. José Canale pone a Lanús 1 a 1 frente a Gimnasia.

Live Blog Post

Tarjeta amarilla para Manuel Panaro

8 minutos del segundo tiempo. El árbitro saca una tarjeta amarilla para Manuel Panaro. Gimnasia tiene un jugador amonestado.

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo

Live Blog Post

Terminó el primer tiempo

Live Blog Post

Tarjeta amarilla para Luciano Romero

44 minutos del primer tiempo. El árbitro saca una tarjeta amarilla para Luciano Romero. Lanús tiene un jugador amonestado.

Live Blog Post

Gol de Gimnasia

41 minutos del primer tiempo. Marcelo Torres puso en ventaja a su equipo.

Live Blog Post

Córner para Gimnasia

35 minutos del primer tiempo. Deberá reponer desde la esquina Gimnasia. El encargado de tirarlo es Juan Pintado.

Live Blog Post

Córner para Lanús

24 minutos del primer tiempo. Deberá reponer desde la esquina Lanús. El encargado de tirarlo es Franco Watson.

Live Blog Post

Córner para Lanús

23 minutos del primer tiempo. Deberá reponer desde la esquina Lanús. El encargado de tirarlo es Franco Watson.

Live Blog Post

Córner para Lanús

22 minutos del primer tiempo. Deberá reponer desde la esquina Lanús. El encargado de tirarlo es Alexis Segovia.

Live Blog Post

Comenzó el partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Lanús

Probables formaciones de Gimnasia vs. Lanús

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Nicolás Morgantini; Agustín Medina, Juan Ramírez; Bruno Cabrera, Marcelino Moreno, Alexis Segovia y Alexis Canelo. DT: Mauricio Pellegrino.

Datos del partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata vs Lanús, por el Torneo Clausura

  • Hora: 14
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: Andrés Merlos
  • Estadio: Juan Carmelo Zerillo

