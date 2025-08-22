Lanús empató la serie sobre la hora y eliminó por penales a Central Córdoba por la Copa Sudamericana 2025
En el Néstor Díaz Pérez, el "Granate" puso el 1-0 que igualó la serie en el minuto 91, y luego se impuso en los penales para avanzar a cuartos de final.
En La Fortaleza, Lanús le ganó 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y se impuso por penales, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llegaba con la presión de revertir el 0-1 sufrido en la ida en el Madre de Ciudades, y logró igualar la serie con el tanto de Dylan Aquino en el primer minuto de tiempo agregado. El "Granate" luego se impuso por penales.
El Granate llegaba confiado por su actualidad, marcada por una levantada futbolística que lo ha llevado a encadenar buenos resultados en el plano local y en la Copa Argentina. Tras una dura caída frente a Rosario Central semanas atrás, Lanús hilvanó triunfos ante Sarmiento, Talleres y Gimnasia en el Bosque, además de una clasificación frente a Huracán en el certamen nacional.
Esa racha lo posiciona con optimismo y le da sustento al planteo de Pellegrino, que ha encontrado solidez defensiva y variantes ofensivas para lastimar a sus rivales.
Central Córdoba, por su parte, llegaba con la confianza de haber hecho un partido inteligente en Santiago, donde supo aprovechar sus momentos y se impuso por la mínima diferencia. El equipo de Omar De Felippe se ha consolidado como uno de los más incómodos de la competencia, mostrando un equilibrio notable y una solidez defensiva que lo convierte en un rival complejo: apenas cuatro goles recibió en sus últimos ocho encuentros.
Lanús vs. Central Córdoba: formaciones
- Lanús: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Lanús vs. Central Córdoba: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.
- Árbitro: Cristian Garay (CHI).
- VAR: Juan Laras (CHI).
- TV: ESPN.
