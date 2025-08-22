Lanús empató la serie sobre la hora y eliminó por penales a Central Córdoba por la Copa Sudamericana 2025

image

Central Córdoba, por su parte, llegaba con la confianza de haber hecho un partido inteligente en Santiago, donde supo aprovechar sus momentos y se impuso por la mínima diferencia. El equipo de Omar De Felippe se ha consolidado como uno de los más incómodos de la competencia, mostrando un equilibrio notable y una solidez defensiva que lo convierte en un rival complejo: apenas cuatro goles recibió en sus últimos ocho encuentros.