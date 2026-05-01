Lanús vs. Riestra, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
Ya clasificado, el Granate buscará una victoria que lo meta entre los cuatro mejores y le permita definir como local en la próxima instancia.
Lanús se medirá este sábado desde las 14:30 frente a Deportivo Riestra en el Estadio Néstor Díaz Pérez, por la novena fecha del Torneo Apertura 2026. Con la clasificación ya asegurada, el objetivo del Granate pasa ahora por mejorar su posición en la tabla.
Ubicado en el quinto puesto con 23 puntos, el equipo necesita sumar de a tres para aspirar a meterse entre los cuatro mejores de la Zona A, lo que le garantizaría la posibilidad de jugar como local en los octavos de final. Sin embargo, ese escenario también depende de otros resultados, como una eventual caída de Talleres en su compromiso ante Unión de Santa Fe.
El presente del conjunto granate es positivo, especialmente por lo realizado en el plano internacional. En su última presentación por la Copa Libertadores, logró un triunfo importante frente a Liga de Quito, resultado que lo posiciona en lo más alto de su grupo y refuerza la confianza del plantel. Ese envión anímico puede ser clave para afrontar el cierre de la fase regular del torneo local, en un partido que, si bien no define su clasificación, sí puede influir en su camino hacia el título.
Por su parte, Riestra llega con un panorama completamente distinto. El equipo ocupa el último lugar de la tabla y no tiene chances de avanzar a la siguiente fase. Aun así, viene de lograr una victoria destacada ante Independiente, lo que le permitió cortar una racha adversa y recuperar algo de confianza.
Además, en el plano internacional, consiguió un triunfo histórico en la Sudamericana frente a Montevideo City Torque, un resultado que marca un hito para la institución. Sin embargo, la realidad del torneo local ha sido muy diferente, con un rendimiento que lo dejó sin posibilidades mucho antes del cierre. En este contexto, el partido ante Lanús aparece como una oportunidad para cerrar el certamen con una mejor imagen.
Para el Granate, en cambio, la consigna es clara: ganar y esperar. Con el objetivo de escalar posiciones y llegar mejor posicionado a los playoffs, el equipo buscará aprovechar su buen momento y hacer valer la localía en un duelo que puede definir su lugar en la tabla final.
Lanús vs. Riestra, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones
- Lanús: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
- Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor; Angel Stringa y Gonzalo Flores. DT: Guillermo Duró.
Lanús vs. Riestra: otros datos
- Hora: 14.30
- Estadio: Néstor Díaz Pérez
- Árbitro: Sebastián Martínez
- VAR: Adrián Franklin
- TV: ESPN Premium
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