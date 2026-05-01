Lanús vs. Riestra, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Además, en el plano internacional, consiguió un triunfo histórico en la Sudamericana frente a Montevideo City Torque, un resultado que marca un hito para la institución. Sin embargo, la realidad del torneo local ha sido muy diferente, con un rendimiento que lo dejó sin posibilidades mucho antes del cierre. En este contexto, el partido ante Lanús aparece como una oportunidad para cerrar el certamen con una mejor imagen.

Para el Granate, en cambio, la consigna es clara: ganar y esperar. Con el objetivo de escalar posiciones y llegar mejor posicionado a los playoffs, el equipo buscará aprovechar su buen momento y hacer valer la localía en un duelo que puede definir su lugar en la tabla final.

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Lanús vs. Riestra, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones

Lanús: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino .

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor; Angel Stringa y Gonzalo Flores. DT: Guillermo Duró.

Lanús vs. Riestra: otros datos

Hora: 14.30

14.30 Estadio: Néstor Díaz Pérez

Néstor Díaz Pérez Árbitro: Sebastián Martínez

Sebastián Martínez VAR: Adrián Franklin

Adrián Franklin TV: ESPN Premium