Lanús vs. Fluminense, por la Copa Sudamericana 2025: resultado en vivo

Viene de superar a América de Cali con autoridad y también logró meterse en semifinales de la Copa de Brasil, lo que habla de su competitividad en mano a mano. Además, su recuerdo cercano del Mundial de Clubes, en el que alcanzó las semifinales, le da un plus de experiencia en contextos internacionales.

Para el local, esta condición será un factor determinante. La Fortaleza promete estar colmada y convertirse en un apoyo fundamental en un cruce que se presenta equilibrado, con un rival exigente pero vulnerable. El Granate confía en su solidez defensiva, en la intensidad de sus jóvenes y en el empuje de su gente para obtener un resultado que lo deje bien parado de cara a la revancha en Brasil.

Lanús vs. Fluminense: probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Lanús vs. Fluminense: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.

Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. Árbitro: Gustavo Tejera.

Gustavo Tejera. VAR: Leodán González.

Leodán González. TV: D Sports.