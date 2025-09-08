Argentinos Juniors venció 1-0 a Lanús y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Por su parte, el "Granate" venía de una dura caída 3-0 frente a Vélez, la derrota más amplia del año, en la que también perdió a su arquero Nahuel Losada por una molestia en el codo derecho. Con siete lesionados en el plantel —entre ellos Marcelino Moreno, Carlos Izquierdoz y Felipe Peña Biafore—, el equipo de Mauricio Pellegrino afrontó este duelo con bajas sensibles.

Formaciones del encuentro

Argentinos Juniors : Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori o Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori o Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz o Ezequiel Muñoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Alexis Segovia y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Otros datos del partido

Hora: 21.10

TV: TyC Sports

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Cilindro de Avellaneda