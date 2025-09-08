Argentinos Juniors venció 1-0 a Lanús y se metió en semifinales de la Copa Argentina
El "Bicho" derrotó al "Granate" con el tanto de Tomás Molina y se metió entre los cuatro mejores del certamen federal. Espera por Belgrano o Newell's.
Argentinos Juniors derrotó 1-0 a Lanús este lunes en el Cilindro de Avellaneda por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, y se convirtió en el segundo semifinalista del certamen federla.
Con el tanto de Tomás Molina a los 36 minutos del primer tiempo, el "Bicho" logró así volver a semifinales tras dos años, y ahora espera rival que saldrá del cruce entre Newell's y Belgrano. Se sumó a Independiente Rivadavia, que aguarda por River o Racing.
El equipo de La Paternal llegaba a esta instancia tras golear a Racing 4-1 y dejar en el camino a Excursionistas, aunque en la última fecha del torneo local tropezó frente a Independiente Rivadavia.
Cuarto en la tabla anual, Argentinos superó el desafío de llegar a semifinales de Copa Argentina por tercera vez en su historia.
Por su parte, el "Granate" venía de una dura caída 3-0 frente a Vélez, la derrota más amplia del año, en la que también perdió a su arquero Nahuel Losada por una molestia en el codo derecho. Con siete lesionados en el plantel —entre ellos Marcelino Moreno, Carlos Izquierdoz y Felipe Peña Biafore—, el equipo de Mauricio Pellegrino afrontó este duelo con bajas sensibles.
Formaciones del encuentro
- Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori o Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz o Ezequiel Muñoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Alexis Segovia y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Otros datos del partido
- Hora: 21.10
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- Estadio: Cilindro de Avellaneda
