Liverpool vs. Atlético Madrid, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

El grupo en el que se encuentran no da respiro. Liverpool, además del Atlético, deberá enfrentar a Real Madrid, PSV, Qaraba, Inter, Eintracht Frankfurt, Marsella y Galatasaray. Los españoles tampoco la tendrán fácil: además de visitar Anfield, tendrán que vérselas con Arsenal, PSV, Galatasaray y recibir a rivales complicados como Inter y Frankfurt.

El duelo de estilos volverá a estar en el centro de la escena. El local buscará someter desde la intensidad y la posesión, mientras que la visita intentará aprovechar transiciones rápidas y la solidez defensiva que caracteriza a los equipos del “Cholo”. Más allá de los contextos, ambos saben que un buen arranque en la fase de liga puede ser vital para asegurar la clasificación a los octavos de final.

Liverpool vs. Atlético Madrid: probables formaciones

Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mo Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike. Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Nico González; Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.

Liverpool vs. Atlético Madrid: otros datos

Hora: 16:00.

16:00. Estadio: Anfield, Liverpool.

Anfield, Liverpool. Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

Maurizio Mariani (ITA). VAR: Marco Di Bello (ITA).

Marco Di Bello (ITA). TV: Fox Sports.