España amenaza con no ir al Mundial 2026 si clasifica Israel: el historial de selecciones que se bajaron

Italia 1934: Uruguay no defendió su título en protesta por el boicot europeo a la primera edición del torneo en 1930.

Francia 1938: Argentina se ausentó porque no se cumplió la alternancia entre Sudamérica y Europa; Uruguay y México se sumaron en solidaridad.

Brasil 1950: Argentina se bajó por conflictos con la Confederación Brasileña y por el éxodo de futbolistas a Colombia. Francia, India y Portugal también rechazaron jugar.

Primeras ediciones: Inglaterra y las naciones británicas no participaron, al considerar suficiente el British International Championship, hasta sumarse en 1950.

Suecia 1958: Egipto, Indonesia y Sudán se negaron a enfrentar a Israel en Eliminatorias; Israel avanzó por abandono de rivales y perdió un repechaje con Gales.

Inglaterra 1966: La Confederación Africana no participó por considerar insuficiente el cupo asignado en la clasificación.

Qatar 2022: Corea del Norte abandonó las Eliminatorias por la pandemia, y Rusia fue excluida debido a la guerra en Ucrania.