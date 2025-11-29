Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Palmeiras vs. Flamengo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Palmeiras vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2025.
Palmeiras y Flamengo llevan a cabo este sábado 29 de noviembre otro mano a mano entre equipos brasileños, en el marco de la gran final de la Copa Libertadores 2025.
El trascendental partido se juega en Estadio Monumental de Lima, desde las 18 horas de la Argentina, con arbitraje del argentino Darío Herrera y transmisión de Telefe, Fox Sports y Disney+.
No es una final más, ya que ambos equipos brasileños llegan con tres Libertadores cada uno y aquel que se imponga sumará la cuarta para convertirse en el brasileño más ganador. Además, el nuevo campeón alcanzará línea de River y Estudiantes.
Del mismo modo, Flamengo tiene la oportunidad de tomarse revancha de la final del 2021, cuando Palmeiras se impuso 2-1 en el estadio Centenario de Montevideo para sumar su tercera estrella.
Formaciones de Palmeiras vs Flamengo por Copa Libertadores
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellias, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque, José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Leo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Eric Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Éverton Cebolinha; Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.
Cómo ver en vivo Palmeiras vs Flamengo
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
