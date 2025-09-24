Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Palmeiras vs. River

Por el lado de Palmeiras, el entrenador Abel Ferreira tiene en mente el equipo titular. Tras darles descanso a sus habituales titulares en el triunfo 4-1 sobre Fortaleza, todo indica que alineará el mismo once que se impuso en el partido de ida. Sin embargo, hay un nombre que preocupa al equipo brasileño.

Khellven, uno de los nuevos refuerzos, tiene molestias por un fuerte golpe en el pie que sufrió en el partido de ida. Si el defensor no está en condiciones de jugar, el argentino Agustín Giay, ex-San Lorenzo, sería el principal candidato para reemplazarlo, pese a haber perdido protagonismo últimamente.

palmeiras

Formaciones del duelo

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Palmeiras vs. River

La televisación estará a cargo de Fox Sports, Telefe y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.