Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Palmeiras vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Palmeiras vs. River por Copa Libertadores.
En una revancha decisiva de los cuartos de final de la Copa Libertadores, River se enfrenta a Palmeiras en el Allianz Parque este miércoles, desde las 21:30. El equipo brasileño lleva la ventaja con un 2-1 del partido de ida en Núñez, pero el Millonario aún tiene esperanzas de revertir el resultado. El ganador de este encuentro avanzará a las semifinales, donde se medirá contra el vencedor de la llave entre Liga de Quito y San Pablo, actualmente con una ventaja de 2-0 para el equipo ecuatoriano.
El primer encuentro se definió a favor de Palmeiras gracias a los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, mientras que Lucas Martínez Quarta anotó el gol que mantuvo a River en la pelea. Palmeiras demostró su jerarquía y superioridad, dominando la primera mitad. Para el partido de vuelta, el DT de River, Marcelo Gallardo, podría modificar el esquema táctico. Se especula que podría dejar la línea de cinco defensores para reforzar el mediocampo con un 4-5-1, buscando mayor control en esa zona.
A pesar de la reciente derrota ante Atlético Tucumán en el Torneo Clausura, que le costó el liderazgo, el equipo de River recibió buenas noticias. El defensor Lautaro Rivero se recuperó de una sobrecarga en el gemelo y podría ser titular. En la defensa, Martínez Quarta parece haberle ganado el puesto a Paulo Díaz y formaría la dupla central.
Por el lado de Palmeiras, el entrenador Abel Ferreira tiene en mente el equipo titular. Tras darles descanso a sus habituales titulares en el triunfo 4-1 sobre Fortaleza, todo indica que alineará el mismo once que se impuso en el partido de ida. Sin embargo, hay un nombre que preocupa al equipo brasileño.
Khellven, uno de los nuevos refuerzos, tiene molestias por un fuerte golpe en el pie que sufrió en el partido de ida. Si el defensor no está en condiciones de jugar, el argentino Agustín Giay, ex-San Lorenzo, sería el principal candidato para reemplazarlo, pese a haber perdido protagonismo últimamente.
Formaciones del duelo
Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Cómo ver en vivo Palmeiras vs. River
La televisación estará a cargo de Fox Sports, Telefe y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario