Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Paraguay vs. Ecuador
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas.
En la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Paraguay se medirá con Ecuador en el estadio Defensores del Chaco este jueves a las 20:30 en un partido clave para la clasificación a la próxima Copa del Mundo.
La Albirroja quiere aprovechar el apoyo de su gente y cerrar su clasificación, un objetivo que está a tan solo un empate de distancia. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro llega a este compromiso con 24 puntos en la tabla, luego de haber perdido el invicto frente a Brasil en la jornada anterior. La derrota 1-0 en condición de visitante dejó algunas dudas, pero el rendimiento general de Paraguay en casa lo mantiene como favorito.
De hecho, de lograr la clasificación, no sería descabellado que el Gobierno declare un feriado nacional en reconocimiento a la hazaña, ya que la última participación mundialista fue en Sudáfrica 2010.
Ecuador, por su parte, llega clasificado y con la tranquilidad de haber asegurado su boleto en la fecha pasada. Acumula una racha positiva y no conoce la derrota desde septiembre de 2024. Aunque el empate sin goles se repitió en tres de sus últimos partidos, incluido el más reciente frente a Perú, los puntos fueron suficientes para alcanzar la meta.
El probable 11 de Paraguay para recibir a Ecuador
- Paraguay: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Alfaro.
El probable 11 de Ecuador para visitar a Paraguay
- Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Kendry Páez; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Cómo ver en vivo Paraguay vs. Ecuador
El partido será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario