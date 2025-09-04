Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Paraguay vs. Ecuador

La Albirroja quiere aprovechar el apoyo de su gente y cerrar su clasificación, un objetivo que está a tan solo un empate de distancia. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro llega a este compromiso con 24 puntos en la tabla, luego de haber perdido el invicto frente a Brasil en la jornada anterior. La derrota 1-0 en condición de visitante dejó algunas dudas, pero el rendimiento general de Paraguay en casa lo mantiene como favorito.