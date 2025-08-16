MinutoUno

Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Patense vs. San Lorenzo

Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Patense vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025.

San Lorenzo afrontará este sábado un desafío clave en su objetivo de mantenerse en lo más alto de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El conjunto azulgrana visitará a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, desde las 14:15, con arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Álvaro Carranza.

El Ciclón llega en un gran momento: comparte la punta junto a River con ocho puntos luego de cuatro presentaciones, fruto de victorias frente a Talleres de Córdoba y Vélez, además de empates contra Gimnasia y Esgrima La Plata y el propio “Millonario”. Este buen arranque alimenta la ilusión de sus hinchas, que sueñan con ver al equipo peleando por el liderazgo hasta las últimas fechas y asegurando un boleto a la Copa Libertadores 2026.

Platense, en cambio, atraviesa un presente muy diferente. Después de sorprender al país con la conquista del Torneo Apertura -donde dejó en el camino a Racing, River y San Lorenzo, y venció a Huracán en la final- el equipo dirigido por Cristian “Kily” González no logra encontrar el rumbo. En este Clausura, solo sumó tres puntos y todavía no festejó ninguna victoria, por lo que buscará hacerse fuerte de local para cortar la mala racha.

Platense vs. San Lorenzo: probables formaciones

  • Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.
  • San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Agustín Ladstatter, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Cómo ver en vivo Platense vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

