Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Patense vs. San Lorenzo

El Ciclón llega en un gran momento: comparte la punta junto a River con ocho puntos luego de cuatro presentaciones, fruto de victorias frente a Talleres de Córdoba y Vélez, además de empates contra Gimnasia y Esgrima La Plata y el propio “Millonario”. Este buen arranque alimenta la ilusión de sus hinchas, que sueñan con ver al equipo peleando por el liderazgo hasta las últimas fechas y asegurando un boleto a la Copa Libertadores 2026.