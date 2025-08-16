Platense venció a San Lorenzo en un partido picante

A penas unos minutos antes de finalizar la primera parte, Platense volvió a golpear y convirtió el segundo tanto, poniéndose nuevamente en ventaja.

Ya en la segunda parte, el partido transcurrió con una tensa calma. Sin tantas emociones, el duelo terminó y los tres puntos se quedaron en Vicente López.

¡El Calamar se quedó con los 3 puntos! Con el doblete de Ronaldo Martínez, @caplatense le ganó 2-1 a @SanLorenzo (Báez) por la #Fecha5 del #TorneoBetano Clausura 2025



— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 16, 2025

Platense vs. San Lorenzo: probables formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Agustín Ladstatter, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Platense vs. San Lorenzo: otros datos

Hora: 14:15.

14:15. Estadio: Ciudad de Vicente López.

Ciudad de Vicente López. Árbitro: Sebastián Martínez.

Sebastián Martínez. VAR: Álvaro Carranza.

Álvaro Carranza. TV: ESPN Premium.