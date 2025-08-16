Platense venció a San Lorenzo en un partido picante
El Calamar se impuso por 2-1 al Ciclón, en un encuentro correspondiente a la fecha cinco del Torneo Clausura.
Este sábado, Platense se impuso por 2-1 a San Lorenzo, en condición de local, en un partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura. El duelo tuvo mucha emoción y el Calamar logró quedarse con tres puntos más que importantes.
El primer tiempo tuvo todos los condimentos: El equipo de Vicente López ganaba por 1-0 cuando se desató una serie de sucesos que llenaron de polémica la tarde, que tuvo a un Sebastián Martínez, árbitro del encuentro, como uno de los protagonistas.
Iban 20 minutos, cuando Alexis Cuello le metió un topetazo a Nacho Vázquez, que reaccionó desde el piso, revoleando una patada. Esto desató un cruce entre los jugadores por lo que el árbitro decidió sacar una tarjeta amarilla por lado.
Tan solo dos minutos despues, Vázquez fue con el codo arriba ante Cuello y se ganó la segunda amarilla, dejando a su equipo con diez jugadores. Sumado a esto, de ese tiro libre llegó el empate de San Lorenzo, gracias a un cabeza de Elías Báez.
Cuando las aguas parecían calmarse, Cuello volvió a ser protagonista y también metió un codazo a Oscar Salomón. Es por eso que el árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla al atacante del CASLA, que también se tuvo que ir antes de tiempo al vestuario.
A penas unos minutos antes de finalizar la primera parte, Platense volvió a golpear y convirtió el segundo tanto, poniéndose nuevamente en ventaja.
Ya en la segunda parte, el partido transcurrió con una tensa calma. Sin tantas emociones, el duelo terminó y los tres puntos se quedaron en Vicente López.
Platense vs. San Lorenzo: probables formaciones
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Agustín Ladstatter, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude.
Platense vs. San Lorenzo: otros datos
- Hora: 14:15.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Álvaro Carranza.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario