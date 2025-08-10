Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs Platense
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto vs Platense por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo desde las 17, en el Estadio Monumental Presidente Perón, Instituto y Platense se medirán por la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El partido será televisado por TNT Sports.
El equipo cordobés, dirigido por Daniel “Gato” Oldrá, arrancó el torneo con una victoria en El Bosque frente a Gimnasia, pero luego sufrió una dura goleada ante River en el Kempes y viene de un empate sin goles ante Vélez en Liniers. Para este encuentro, el DT recupera a Alex Luna y Manuel Romero, ambos ya repuestos de sus lesiones. Además, Juan Ignacio Méndez, incorporado a préstamo desde Newell’s, fue citado por primera vez.
Por su parte, Platense todavía no pudo ganar en la era del Kily González. En el Clausura, cayó ante River y empató frente a Vélez y Argentinos Juniors. En paralelo, quedó eliminado en 16avos de la Copa Argentina. El club logró retener a piezas clave: Ignacio Vázquez, capitán y referente, renovó su contrato tras un frustrado pase a Racing y un sondeo de Boca, mientras que Guido Mainero —autor del gol en la final del Apertura ante Huracán— también extendió su vínculo.
Probables formaciones del encuentro entre Instituto y Platense por el Torneo Clausura 2025
- Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna, Manuel Romero, Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Leonel Picco, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola; Nicolás Orsini. DT: Cristian González.
Cómo ver en vivo Instituto vs. Platense por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario