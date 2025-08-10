Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs Platense

Por su parte, Platense todavía no pudo ganar en la era del Kily González. En el Clausura, cayó ante River y empató frente a Vélez y Argentinos Juniors. En paralelo, quedó eliminado en 16avos de la Copa Argentina. El club logró retener a piezas clave: Ignacio Vázquez, capitán y referente, renovó su contrato tras un frustrado pase a Racing y un sondeo de Boca, mientras que Guido Mainero —autor del gol en la final del Apertura ante Huracán— también extendió su vínculo.