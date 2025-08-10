Torneo Clausura: Instituto empató 1-1 ante Platense en Córdoba

Por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, Instituto de Córdoba y Platense igualaron 1-1 en el Estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba. La Gloria se puso en ventaja en la primera mitad con un gol de Damián Puebla, pero sobre el final, Ronaldo Martínez marcó el empate para el Calamar.