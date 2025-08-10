Torneo Clausura: Instituto empató 1-1 ante Platense en Córdoba
La Gloria comenzó ganando gracias a un tanto de Damián Puebla pero sobre el final del encuentro Ronaldo Martínez igualó las acciones: todos los detalles.
Por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, Instituto de Córdoba y Platense igualaron 1-1 en el Estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba. La Gloria se puso en ventaja en la primera mitad con un gol de Damián Puebla, pero sobre el final, Ronaldo Martínez marcó el empate para el Calamar.
El equipo dirigido por Daniel Oldrá buscaba volver al triunfo tras dos partidos sin ganar y parecía encaminarse a conseguirlo, pero en los minutos finales Platense aprovechó una distracción defensiva para rescatar un punto en condición de visitante.
Con este resultado, Instituto suma cinco unidades en el campeonato, producto de un triunfo, dos empates y una derrota. Por su parte, Platense, que todavía no logró ganar en el Clausura bajo la conducción de Cristian “Kily” González, acumula tres puntos y sigue en la parte baja de la tabla.
Probables formaciones del encuentro entre Instituto y Platense por el Torneo Clausura 2025
- Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna, Manuel Romero, Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Leonel Picco, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola; Nicolás Orsini. DT: Cristian González.
Otros datos del partido
- Hora: 17
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Andrés Merlos
- Estadio: Monumental Presidente Perón
