Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Deportivo Riestra
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura.
El Estadio Ciudad de Vicente López será el escenario de un choque con dinámicas opuestas. Este lunes a las 18:30, Platense se enfrentará a Riestra por la duodécima fecha del Torneo Clausura. Para el "Calamar", la urgencia de ganar es manifiesta si quiere mantener vivas sus aspiraciones de entrar a octavos, mientras que el "Malevo" busca asegurar su posición en el liderazgo de la Zona B.
La situación de Platense es delicada: viene de una derrota 2-0 frente a Atlético Tucumán y suma tres encuentros consecutivos sin sumar de a tres. Con apenas 10 puntos, se encuentra en el puesto 13 de la Zona B, a solo tres unidades de los puestos de clasificación. Triunfar contra Riestra es su billete para meterse de lleno en la definición por los playoffs.
Riestra, en cambio, atraviesa un momento formidable. Con 23 puntos, comanda la zona y es el principal animador del campeonato. El equipo registra cinco victorias en sus últimos seis juegos y mantiene un invicto de siete fechas. Su meta es clara: asegurar el primer lugar para poder disputar todos los cruces eliminatorios en su cancha.
Antes del pitazo inicial, se llevará a cabo un minuto de respetuoso silencio en homenaje a la memoria de Miguel Ángel Russo, quien fuera técnico de Boca. "Miguelo" falleció a los 69 años este miércoles, luego de luchar contra el cáncer. Su legado en el fútbol argentino incluye pasos por clubes de renombre como Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Racing y Vélez, entre otros.
Probables formaciones del duelo
Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Celías Ingenthron; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; y Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian González.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Platense vs. Riestra: datos del partido
- Hora: 18:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- VAR: Javier Delbarba
- Estadio: Ciudad de Vicente López
