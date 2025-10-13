Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Deportivo Riestra

El Estadio Ciudad de Vicente López será el escenario de un choque con dinámicas opuestas. Este lunes a las 18:30, Platense se enfrentará a Riestra por la duodécima fecha del Torneo Clausura. Para el "Calamar", la urgencia de ganar es manifiesta si quiere mantener vivas sus aspiraciones de entrar a octavos, mientras que el "Malevo" busca asegurar su posición en el liderazgo de la Zona B.