Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Platense

Platense, el campeón del Torneo Apertura, busca repetir su éxito y llega con el ánimo renovado tras conseguir un agónico empate ante San Martín de San Juan. El equipo de Kily González tiene una gran oportunidad: una victoria en Tucumán no solo significaría superar al "Decano" en la tabla de posiciones, sino que también lo colocaría, de forma directa, en la zona de clasificación a playoffs al cierre de la jornada.