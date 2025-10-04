Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Platense
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs. Platense por el Torneo Clausura 2025.
Atlético Tucumán recibe a Platense este sábado a las 19:00 en el Monumental José Fierro, en un partido de la 11ª fecha del Torneo Clausura con sabor a desempate anticipado. Ambos equipos, situados en la mitad de la tabla de la Zona B, están enfrascados en una feroz lucha por clasificar a los octavos de final.
El "Decano" llega bajo presión tras la contundente derrota 3-1 sufrida ante Vélez. Pese a ese golpe, el equipo tucumano se mantiene en el séptimo lugar con 12 puntos, ocupando hoy el último puesto de clasificación. No obstante, su margen es mínimo: con Instituto (11 puntos) y el propio Platense (10 puntos) pisándoles los talones, Atlético está obligado a ganar para asegurar su lugar en la siguiente fase.
Platense, el campeón del Torneo Apertura, busca repetir su éxito y llega con el ánimo renovado tras conseguir un agónico empate ante San Martín de San Juan. El equipo de Kily González tiene una gran oportunidad: una victoria en Tucumán no solo significaría superar al "Decano" en la tabla de posiciones, sino que también lo colocaría, de forma directa, en la zona de clasificación a playoffs al cierre de la jornada.
Formaciones del encuentro
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Oscar Salomón, Ignacio Vázquez, Raúl Lozano; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Baldassarra, Guido Mainero; Ignacio Schor y Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.
Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Platense
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
