Platense vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
El Calamar recibe al Malevo, con la ilusión de una victoria que lo acerque a los octavos de final. En tanto, el visitante quiere consolidarse en la cima.
Este lunes, desde las 18:30, Platense y Riestra medirán fuerzas en el Estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la jornada 12 del Torneo Clausura. El "Calamar" tiene la imperiosa necesidad de obtener la victoria para reinsertarse en la disputa por los octavos de final, mientras que el "Malevo" aspira a consolidarse en la cima de la Zona B.
Platense arriba a este compromiso tras caer 2-0 en su visita a Atlético Tucumán y arrastra una racha adversa de tres partidos sin triunfos. Con solo 10 puntos, se ubica decimotercero en la Zona B, a tres puntos de la zona de clasificación. Un triunfo ante Riestra lo catapultaría directamente a la pugna por los playoffs.
El "Malevo", por su parte, es uno de los grandes protagonistas del certamen, liderando la tabla de su zona con 23 unidades. Su momento es inmejorable: ganó cinco de sus últimas seis presentaciones y acumula siete encuentros invicto. El objetivo del equipo es finalizar en la primera posición para garantizar la localía en todas las eliminatorias.
Como preámbulo al encuentro, se realizará un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo, exentrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años tras una prolongada batalla contra el cáncer. "Miguelo" dejó su huella en el fútbol argentino, dirigiendo también a instituciones como Rosario Central, San Lorenzo, Vélez, Racing y Estudiantes, entre otras.
Probables formaciones del duelo
Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Celías Ingenthron; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; y Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian González.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Platense vs. Riestra: datos del partido
- Hora: 18:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- VAR: Javier Delbarba
- Estadio: Ciudad de Vicente López
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario