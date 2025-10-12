Platense vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Este lunes, desde las 18:30, Platense y Riestra medirán fuerzas en el Estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la jornada 12 del Torneo Clausura. El "Calamar" tiene la imperiosa necesidad de obtener la victoria para reinsertarse en la disputa por los octavos de final, mientras que el "Malevo" aspira a consolidarse en la cima de la Zona B.