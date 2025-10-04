Atlético Tucumán venció por 2-0 a Platense y se metió de lleno en la pelea por los playoffs

Así llegaron Atlético Tucumán y Platense a este duelo

El "Decano" venía golpeado tras la dura derrota 3-1 sufrida ante Vélez en Liniers. A pesar del revés, el conjunto tucumano se mantenía en zona de clasificación, lo cual sigue del mismo modo. Sin embargo, Atlético no tiene demasiado margen de error si quiere asegurar su boleto a los playoffs.

Por su parte, el equipo dirigido por Kily González venía de conseguir un agónico empate contra San Martín de San Juan en Vicente López, un resultado que le dio un respiro en su ambición de meterse entre los ocho mejores. Platense busca repetir la hazaña del Torneo Apertura, donde se consagró campeón, pero actualmente se encuentra lejos de ese objetivo.

Formaciones del encuentro

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Oscar Salomón, Ignacio Vázquez, Raúl Lozano; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Baldassarra, Guido Mainero; Ignacio Schor y Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.

Atlético Tucumán vs. Platense: datos del partido

Hora: 19

TV: TNT Sports

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Nazareno Arasa

Estadio: Monumental Presidente José Fierro