Atlético Tucumán venció por 2-0 a Platense y se metió de lleno en la pelea por los playoffs
El Decano y el Calamar se midieron en el Estadio Monumental José Fierro. Con este resultado, los de Vicente López quedaron lejos de la clasificación.
Atlético Tucumán venció por 2-0 a Platense este sábado, en el Estadio Monumental José Fierro, en un partido crucial por la 11ª fecha del Torneo Clausura. De esta manera, el Decano se metió de lleno en la pelea por clasificar a los octavos de final: quedó séptimo en la tabla de la Zona A, con 15 puntos.
Por su parte, el conjunto de Vicente López se aloja muy lejos de la clasificación a los playoffs: está décimo tercero (13°) con 10 unidades.
Los dos goles de Atlético Tucumán para imponerse ante Platense
Atlético Tucumán vs. Platense: resultado en vivo
Así llegaron Atlético Tucumán y Platense a este duelo
El "Decano" venía golpeado tras la dura derrota 3-1 sufrida ante Vélez en Liniers. A pesar del revés, el conjunto tucumano se mantenía en zona de clasificación, lo cual sigue del mismo modo. Sin embargo, Atlético no tiene demasiado margen de error si quiere asegurar su boleto a los playoffs.
Por su parte, el equipo dirigido por Kily González venía de conseguir un agónico empate contra San Martín de San Juan en Vicente López, un resultado que le dio un respiro en su ambición de meterse entre los ocho mejores. Platense busca repetir la hazaña del Torneo Apertura, donde se consagró campeón, pero actualmente se encuentra lejos de ese objetivo.
Formaciones del encuentro
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Oscar Salomón, Ignacio Vázquez, Raúl Lozano; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Baldassarra, Guido Mainero; Ignacio Schor y Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.
Atlético Tucumán vs. Platense: datos del partido
- Hora: 19
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Fernando Espinoza
- VAR: Nazareno Arasa
- Estadio: Monumental Presidente José Fierro
