Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo PSG vs. Chelsea
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver PSG vs. Chelsea por la Champions League 2025/26.
En uno de los enfrentamientos más esperados de los octavos de final de la Champions League 2025-2026, París Saint-Germain (PSG) y Chelsea chocarán este miércoles desde las 17:00 en el estadio Parque de los Príncipes. El conjunto inglés, que cuenta con Enzo Fernández como una de sus figuras, buscará sacar un buen resultado en Francia para encarar con mayor tranquilidad la revancha.
El conjunto parisino no logró ubicarse entre los mejores equipos en la fase regular del torneo. Finalizó en el undécimo puesto con 14 puntos, quedando a solo dos unidades del Manchester City, que fue el último equipo en acceder directamente a los octavos de final. Esa posición obligó al PSG a disputar los playoffs, una instancia adicional en la que tuvo que medirse frente a Mónaco.
Chelsea, en cambio, tuvo un recorrido más sólido en la fase inicial del torneo. El equipo londinense finalizó en el sexto lugar de la tabla con 16 puntos, lo que le permitió avanzar directamente a los octavos de final sin necesidad de disputar los playoffs. Ese rendimiento lo posicionó entre los equipos más consistentes de la etapa regular, aunque el sorteo no fue particularmente favorable.
Formaciones de PSG vs. Chelsea por la Champions League 2025/26
- PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Barcola. DT: Luis Enrique.
- Chelsea: Jørgensen; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; João Pedro. DT: Liam Rosenior.
Cómo ver en vivo PSG vs. Chelsea
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
