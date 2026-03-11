Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo PSG vs. Chelsea

Chelsea, en cambio, tuvo un recorrido más sólido en la fase inicial del torneo. El equipo londinense finalizó en el sexto lugar de la tabla con 16 puntos, lo que le permitió avanzar directamente a los octavos de final sin necesidad de disputar los playoffs. Ese rendimiento lo posicionó entre los equipos más consistentes de la etapa regular, aunque el sorteo no fue particularmente favorable.