PSG vs. Chelsea, por los octavos de Champions League: horario, formaciones y TV

París Saint-Germain (PSG) y Chelsea se enfrentarán este miércoles desde las 17:00 en el estadio Parque de los Príncipes, en el encuentro de ida correspondiente a los octavos de final de la Champions League 2025/26. El duelo reunirá a dos equipos de gran potencial y promete ser uno de los cruces más atractivos de esta etapa del torneo continental. El conjunto inglés, que cuenta con Enzo Fernández como una de sus figuras, buscará sacar un buen resultado en Francia para encarar con mayor tranquilidad la revancha.