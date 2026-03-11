PSG vs. Chelsea, por los octavos de Champions League: horario, formaciones y TV
El conjunto parisino recibirá en el Parque de los Príncipes al inglés de Enzo Fernández en el inicio de una de las series más atractivas de los octavos de final.
París Saint-Germain (PSG) y Chelsea se enfrentarán este miércoles desde las 17:00 en el estadio Parque de los Príncipes, en el encuentro de ida correspondiente a los octavos de final de la Champions League 2025/26. El duelo reunirá a dos equipos de gran potencial y promete ser uno de los cruces más atractivos de esta etapa del torneo continental. El conjunto inglés, que cuenta con Enzo Fernández como una de sus figuras, buscará sacar un buen resultado en Francia para encarar con mayor tranquilidad la revancha.
El PSG llega a esta instancia con la misión de continuar la defensa del título conseguido la temporada pasada. El equipo dirigido por Luis Enrique fue el campeón de la última edición del certamen y pretende repetir el éxito logrado en 2025, cuando alcanzó la gloria europea con una histórica victoria por 5-0 frente al Inter de Milán en la final. Sin embargo, su camino en la presente edición no ha sido sencillo.
El conjunto parisino no logró ubicarse entre los mejores equipos en la fase regular del torneo. Finalizó en el undécimo puesto con 14 puntos, quedando a solo dos unidades del Manchester City, que fue el último equipo en acceder directamente a los octavos de final. Esa posición obligó al PSG a disputar los playoffs, una instancia adicional en la que tuvo que medirse frente a Mónaco, un rival al que conoce bien por sus constantes enfrentamientos en la Ligue 1.
La serie ante el conjunto monegasco fue muy disputada. En el partido de ida, jugado en Mónaco, el equipo de Luis Enrique logró imponerse por 3-2 en un encuentro cargado de emociones. Luego, en la vuelta disputada en París, el PSG empató 2-2 en un partido tenso que mantuvo la incertidumbre hasta el final, pero que finalmente le permitió sellar el pasaje a los octavos de final.
Chelsea, en cambio, tuvo un recorrido más sólido en la fase inicial del torneo. El equipo londinense finalizó en el sexto lugar de la tabla con 16 puntos, lo que le permitió avanzar directamente a los octavos de final sin necesidad de disputar los playoffs. Ese rendimiento lo posicionó entre los equipos más consistentes de la etapa regular, aunque el sorteo no fue particularmente favorable.
El destino quiso que el conjunto inglés se cruzara con uno de los rivales más temidos del continente en esta instancia del campeonato. Aun así, el equipo confía en su potencial para competir de igual a igual frente al campeón vigente y dar un golpe importante en el primer encuentro de la serie.
PSG vs. Chelsea: probables formaciones
- PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Barcola. DT: Luis Enrique.
- Chelsea: Jørgensen; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; João Pedro. DT: Liam Rosenior.
PSG vs. Chelsea: otros datos
- Hora: 17:00
- Estadio: Parque de Los Príncipes
- Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (ESP)
- VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
- TV: ESPN y Disney+.
