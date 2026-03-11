En Italia aseguran que Paulo Dybala dejará Roma y podría llegar a Boca a mitad de año

Para ese momento, Boca proyecta estar disputando los octavos de final de la Copa Libertadores, cuyo sorteo de la fase de grupos se realizará el jueves 19 de marzo. Además, el equipo buscará mantenerse competitivo en la Copa Argentina y en el Torneo Clausura, con la intención de pelear en todos los frentes de la temporada.

Los números de Dybala en la temporada con la Roma

En lo que va de la temporada, Paulo Dybala lleva disputados 22 partidos (17 de Serie A, 4 de Europa League y 1 de Copa Italia). Su saldo es de 3 goles y 4 asistencias en un total de 1.295 minutos jugados. Los problemas físicos privaron al ex Instituto de sumar más tiempo en cancha.