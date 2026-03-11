En Italia aseguran que Paulo Dybala dejará Roma y podría llegar a Boca a mitad de año
Medios italianos afirman que la renovación de la Joya con Roma es casi imposible y el Xeneize busca ficharlo con un contrato hasta 2028
Paulo Dybala podría convertirse en refuerzo de Boca a mitad de año. Medios italianos aseguran que su continuidad en Roma es “prácticamente imposible” por motivos económicos y físicos, mientras que el club que preside Juan Román Riquelme ya habría avanzado con una oferta de contrato hasta diciembre de 2028.
El portal especializado Tutto Mercato informó que la continuidad del delantero cordobés en el equipo romano es muy complicado. De esta manera, el campeón del mundo quedaría con el pase en su poder y tendría el camino liberado para negociar su futuro.
De acuerdo con el informe, la salida del futbolista estaría vinculada a una combinación de factores económicos y deportivos. El principal punto es el salario del jugador, considerado “insostenible” dentro del plan del club para reducir gastos. Incluso, según indican en Italia, una eventual reducción salarial ya no alcanzaría para destrabar la situación contractual del atacante.
Otro aspecto que comenzó a pesar en la decisión es el físico del jugador. Esta semana Dybala fue sometido a una artroscopía por una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda, intervención que lo obligará a permanecer cerca de 45 días fuera de las canchas. La operación se suma a otros problemas físicos que el delantero sufrió en las últimas temporadas y que también influyen en la evaluación que realiza el club italiano.
En este contexto, Boca aparece como uno de los posibles destinos del futbolista. El periodista especializado en mercado de pases Nicolò Schira aseguró que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya le ofreció un contrato hasta diciembre de 2028. El objetivo del club de la Ribera es convencer al zurdo para que regrese al país y se sume al plantel en el segundo semestre del año.
Para ese momento, Boca proyecta estar disputando los octavos de final de la Copa Libertadores, cuyo sorteo de la fase de grupos se realizará el jueves 19 de marzo. Además, el equipo buscará mantenerse competitivo en la Copa Argentina y en el Torneo Clausura, con la intención de pelear en todos los frentes de la temporada.
Los números de Dybala en la temporada con la Roma
En lo que va de la temporada, Paulo Dybala lleva disputados 22 partidos (17 de Serie A, 4 de Europa League y 1 de Copa Italia). Su saldo es de 3 goles y 4 asistencias en un total de 1.295 minutos jugados. Los problemas físicos privaron al ex Instituto de sumar más tiempo en cancha.
