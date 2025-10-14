Puerto Rico vs. Selección Argentina por un amistoso internacional: horario, formaciones y cómo ver en vivo

El DT sí había adelantado en la primera rueda de prensa que jugadores como José López y Lautaro Rivero iban a sumar sus primeros minutos en la Selección Argentina durante esta gira, por lo que alguno podría ir de arranque.

Entre las novedades, Leo Balerdi volvería a la titularidad en su búsqueda de quedarse con un lugar entre los 26 para el Mundial, mientras que el entrenador volvería a probar a Nico González de lateral izquierdo, ante la falta de variantes en esa posición.

Formaciones de Puerto Rico vs. Argentina, por un amistoso internacional

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’ Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.

Datos de Argentina vs. Puerto Rico

Hora: 21.00

TV: TyC Sports

Estadio: Chase Stadium (Miami)