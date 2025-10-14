Puerto Rico vs. Selección Argentina por un amistoso internacional: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Con la posible vuelta de Lionel Messi, el conjunto de Lionel Scaloni tiene su segunda prueba pensando en el Mundial 2026.
La Selección Argentina encara este martes su segundo amistoso internacional de la gira por Estados Unidos, en un choque contra Puerto Rico en Miami, en donde Lionel Scaloni aprovechará para probar alternativas, de cara al Mundial 2026.
El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Chase Stadium de Miami, con televisación en vivo por TyC Sports y Telefe.
Tras la victoria con mayoría de titulares pero sin Lionel Messi ante Venezuela, el campeón del mundo puede aprovechar para probar alternativas, en la segunda de las pruebas de cara a la próxima Copa del Mundo.
El astro rosarino fue baja el viernes pasado, mientras que sí estuvo, al día siguiente y durante los 90 minutos, en la goleada 4-0 de Inter Miami ante Atlanta United por la Major League Soccer (MLS), por lo que podría regresar al equipo argentino este martes, aunque su presencia no fue confirmada por parte de Scaloni.
El DT sí había adelantado en la primera rueda de prensa que jugadores como José López y Lautaro Rivero iban a sumar sus primeros minutos en la Selección Argentina durante esta gira, por lo que alguno podría ir de arranque.
Entre las novedades, Leo Balerdi volvería a la titularidad en su búsqueda de quedarse con un lugar entre los 26 para el Mundial, mientras que el entrenador volvería a probar a Nico González de lateral izquierdo, ante la falta de variantes en esa posición.
Formaciones de Puerto Rico vs. Argentina, por un amistoso internacional
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.
Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’ Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.
Datos de Argentina vs. Puerto Rico
- Hora: 21.00
- TV: TyC Sports
- Estadio: Chase Stadium (Miami)
